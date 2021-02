Le Burkina Faso rassure sur la solidité de ses relations avec le Maroc

Le Burkina Faso a assuré de la solidité de ses relations avec le Royaume du Maroc, après l’agression, jeudi à Ouagadougou, de l’ambassadeur Youssef Slaoui par un délinquant. «Le gouvernement condamne cet incident qui ne saurait entacher les forts liens qui unissent les deux peuples burkinabé et marocain», a écrit vendredi le ministre burkinabé de la Communication Ousséni Tamboura, dans un communiqué. Ce dernier réagissait à l’agression de l’ambassadeur du Maroc au Burkina Youssef Slaoui et d’un de ses proches, jeudi dernier. L’assaillant de 36 ans qui a été neutralisé, était connu des services de police car spécialisé dans les agressions des employés des organisations internationales, précise lundi le journal public Sidwaya. Le ministère des Affaires étrangères a assuré de la compassion et de la solidarité du président Roch Kaboré et de l’ensemble du gouvernement au diplomate et à ses proches. «Le gouvernement burkinabé rassure l’ensemble du corps diplomatique auprès du Burkina Faso, que des dispositions sont prises pour renforcer la sécurité autour des ambassades et dans les zones de résidence», a affirmé Ousséni Tamboura.