Le Brésil au Qatar grâce à Paqueta et Neymar

C'est fait pour le Brésil! La Seleçao a validé son ticket pour la Coupe du monde au Qatar en battant la Colombie 1-0 jeudi, à Sao Paulo, grâce à un but de Paqueta sur une passe de Neymar.



La qualification à cinq journées de la fin récompense un parcours quasi parfait pour les quintuples champions du monde, avec 11 victoires en 12 matches, 27 buts marqués et seulement quatre encaissés.



Seule nation à avoir disputé toutes les éditions du tournoi, le Brésil rejoint ainsi trois autres sélections déjà qualifiées pour le Mondial-2022, l'Allemagne, le Danemark et le Qatar, pays-hôte.



"Cette qualification est le fruit de tous les efforts fournis depuis longtemps. J'ai pleuré de joie après le but parce que je suis très heureux de vivre ces moments sous le maillot du Brésil et avec l'Olympique Lyonnais", a déclaré Paqueta au micro de TV Globo après le match.



Devant leur public, les Brésiliens ont dû batailler pour trouver la faille face à des vaillants Colombiens qui avaient gardé leur cage inviolée lors des trois dernières rencontres, y compris le match aller contre les hommes de Tite il y a un mois, à Barranquilla.



Le sélectionneur brésilien, qui a récupéré son taulier du milieu de terrain Casemiro, absent du dernier rassemblement, avait aligné une équipe à forte vocation offensive, avec Paqueta penchant sur la gauche pour combiner avec Neymar.



Très en vue lors des derniers matches de la Seleçao, Raphinha faisait de même sur l'aile droite, avec Gabriel Jesus.



Côté colombien, le revenant James Rodriguez, rappelé après un an d'absence chez les Cafeteros, a débuté sur le banc et s'est contenté d'une quinzaine de minutes en fin de rencontre.

L'entame de match était hachée, avec peu d'espaces et des fautes incessantes des deux côtés.

La Colombie a allumé les premières mèches, avec des frappes lointaines de Barrios (6e), Duvan Zapata (19e).



Le Brésil a tenté de réagir avec Paqueta (21e, 26e), mais s'est longtemps empalé sur le bloc colombien en insistant dans l'axe.



C'est en cherchant la profondeur que la Seleçao s'est rapprochée du but adverse, avec Raphinha déboulant sur la droite pour servir Danilo, qui a trouvé le poteau d'Ospina (35e).

Marquinhos a, lui-aussi, failli ouvrir le score, juste avant la pause, sur corner.

Le Brésil a montré un meilleur visage en deuxième mi-temps grâce à l'entrée de Vinicius Junior.



Très en vue au Real Madrid, il n'avait pas été appelé par Tite à l'origine, ne devant sa place dans le groupe qu'au forfait de Firmino.



Antony et Matheus Cunha ont, eux-aussi, fait la différence dès leur entrée sur le terrain, avec un centre du premier sur la tête du second (68e).



Mais c'est finalement Paqueta qui a libéré le Brésil. Marquinhos a récupéré un mauvais dégagement et a aussitôt servi Neymar, qui a mis le Lyonnais en orbite d'une sublime passe sans contrôle (71e). L'action s'est poursuivie à une touche de balle, Paqueta fusillant Ospina d'une frappe croisée dans la surface (71e).



Avec la qualification assurée, la Seleçao peut défier sereinement l'Argentine, mardi, à San Juan, pour la revanche de la finale de la dernière Copa America, en juillet dernier, au Maracana (défaite 1-0).