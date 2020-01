Le Bahreïn réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères Khalid ben Ahmed al-Khalifah, a réitéré, mercredi à Rabat, le soutien de son pays à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Royaume.

"Le Sahara est une partie intégrante du Maroc", a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Il a également relevé que le Maroc est un Royaume historique qui a toujours gouverné le Sahara, réitérant le soutien de son pays à la position "solide et claire" du Maroc concernant sa souveraineté.

Il a en outre souligné que son pays apprécie le rôle important du Maroc soutenant les différentes questions qui concernent le Bahreïn.

Le ministre bahreïni a aussi indiqué que le Maroc a toujours eu une position" fraternelle et sincère" de soutien aux pays arabes en précisant que le Bahreïn "apprécie hautement le rôle historique" du Maroc dans la préservation de la paix et de la stabilité en Afrique.

Ce rôle appréciable du Maroc a permis à certains Etats d'être épargnés par le terrorisme et l’anarchie, a-t-il souligné en rappelant que le Royaume a été le premier pays à accueillir les différents protagonistes libyens, soulignant que l’accord de Skhirat doit rester la base de solution de la crise en Libye.

Pour sa part, Nasser Bourita a indiqué que cette entrevue s'inscrit dans le cadre de la concertation et de consultation permanentes entre les deux Royaumes concernant les questions bilatérales et régionales, se félicitant de la singularité des relations bilatérales.

Faisant part de la convergence de vues des deux Royaumes concernant plusieurs questions régionales, il a appelé à hisser les relations économiques au niveau des "excellentes" relations politiques.

Le ministre a, par ailleurs, tenu à remercier le Bahreïn pour ses positions constantes soutenant toutes les questions concernant le Maroc.

Il a, en outre, rappelé la solidarité du Maroc avec le Bahreïn sur les différentes questions qui concernent ce Royaume, conformément aux Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI.