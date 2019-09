Le 7ème art marocain à l'honneur à Abidjan

La 4ème édition de la "Semaine du cinéma marocain" en Côte d'Ivoire se tiendra, du 16 au 20 courant, avec au programme la projection de courts et longs métrages de réalisateurs marocains.

Cet événement culturel est coorganisé par le Centre cinématographique marocain (CCM) et l’Office national du cinéma de Côte d'Ivoire (ONAC-CI), avec le soutien de l’ambassade du Maroc à Abidjan.

Selon Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, cet événement biennal, qui illustre parfaitement la qualité de la coopération culturelle bilatérale, vise à faire connaître le 7ème art marocain dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest et à renforcer le rapprochement culturel entre les deux peuples.

Lors d’une conférence de presse initiée, vendredi soir, par l’ambassade du Maroc pour présenter les particularités et le programme de cette 4ème édition, M. Kettani a relevé que bien au-delà des projections de films, la "Semaine du cinéma marocain" offre un lieu de rencontre permettant aux cinéastes marocains de jeter des ponts de communication et d’échanges avec leurs pairs ivoiriens en vue, entre autres, d’ébaucher des coproductions qui feront "briller" les deux cultures respectives.

Au-delà de sa vocation culturelle, cet événement est le reflet de la qualité et de la profondeur des relations entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, des liens dans lesquels la culture constitue un pan éminemment important.

Le diplomate marocain a, ensuite, souligné que les films marocains retenus pour cette édition ont eu beaucoup de succès au Maroc et sont l’œuvre de cinéastes de renom au niveau national.

De son côté, le directeur général de l’Office national du cinéma de Côte d'Ivoire (ONAC-CI), François Yao a souligné dans une déclaration à la MAP que cette Semaine cinématographique est une autre déclinaison de la coopération culturelle qu’entretiennent le Maroc et la Côte d’Ivoire.

Le responsable ivoirien s’est particulièrement réjoui de la collaboration fructueuse et de plus en plus étroite liant le Centre cinématographique marocain (CCM) à l’Office national du cinéma de Côte d'Ivoire.

Il a, par ailleurs, rappelé que cet événement est le fruit d’un accord de coopération signé entre les deux institutions et qui porte sur plusieurs volets, dont la formation et la coproduction.