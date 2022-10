Le 7ème Congrès national de médecine maritime à Laâyoune

La ville de Laâyoune abritera, les 14 et 15 octobre, la 7ème édition du Congrès national de médecine maritime, avec la participation de médecins spécialisés, d'experts et chercheurs marocains et étrangers. Organisée par la Société marocaine de médecine maritime, en partenariat avec la Société espagnole de médecine maritime, sous l'égide de l’Association internationale de santé maritime, cette édition vise à promouvoir la recherche et à échanger les expériences en matière d'amélioration de la médecine maritime au profit des gens de la mer, indique un communiqué des organisateurs. Initié sous le thème "Le bienêtre des marins", cet évènement constitue une occasion pour les professionnels de la santé de travail et de la pêche au Maroc de partager leurs expériences et leurs connaissances avec des experts étrangers, afin d'examiner les moyens d'améliorer la médecine maritime et les conditions de travail des gens de mer en général, note le communiqué. Cette rencontre de deux jours permettra aux participants de débattre de thématiques se rapportant notamment aux "accidents de travail chez les marins-pêcheurs au Maroc", "la prévention des accidents de la mer", "la vaccination chez le marin-pêcheur" et "la médecine de la plongée et médecine hyperbare". Au programme de cette rencontre figure également un atelier pratique sur "les outils et tests d’évaluation de l’impact de l’épuisement et du stress professionnel sur la santé neurocognitive et psychologique chez les marins et différents autres métiers’’, en plus d’une visite au port de la pêche à Al Marssa. Créée en 2012, la Société marocaine de médecine maritime n’a cessé de contribuer au développement de la médecine maritime au niveau national.