Le 5e Forum mondial de sociologie, du 6 au 11 juillet à Rabat

La ville de Rabat accueillera, du 6 au 11 juillet, la 5e édition Forum mondial de sociologie, un événement d'envergure co-organisé par l'Association internationale de sociologie (ISA), l’Université Mohammed V de Rabat et l’Instance marocaine de sociologie (IMS), ont annoncé, mardi à Rabat, les organisateurs.



Placée sous le thème "Knowing Justice in the Anthropocene" (Connaître la justice dans l’Anthropocène), cette édition réunira plus de 4500 chercheurs issus d’une centaine de pays pour débattre des défis cruciaux de l'époque actuelle, ont indiqué les organisateurs lors d'une cérémonie consacrée à la présentation de cet évènement.



Considéré comme un espace privilégié de débats et d'échanges, le forum permettra aux chercheurs d'approfondir leurs travaux dans un cadre collaboratif à travers plusieurs sessions, abordant diverses thématiques telles que les inégalités socio-environnementales, le rôle des sciences sociales face aux crises contemporaines et l'intégration des perspectives du Sud dans les débats globaux.



S'exprimant à cette occasion, la présidente du 5e Forum de l'ISA, Allison Marie Loconto, a indiqué dans une allocution de circonstance que le choix du Maroc pour abriter la 5ème édition du forum s'explique par sa position géostratégique et son ouverture culturelle, rapporte la MAP.



"Cette position géographique privilégiée constitue un cadre idéal pour des débats scientifiques et intellectuels intenses prévus autour de multiples questions d'actualité, notamment celles liées aux pressions environnementales et à la justice à l’ère de l’Anthropocène", a-t-elle ajouté.



De son côté, le président de l'UM5 de Rabat, Mohammed Rhach, a souligné que le choix de la ville de Rabat consacre la reconnaissance croissante du Maroc comme acteur académique de premier plan et témoigne de la confiance internationale dont il jouit ainsi que de l'engagement des universités marocaines en faveur de l'excellence académique et de l'innovation scientifique.



"L'Université de Rabat Mohammed V de Rabat a le grand honneur d'accueillir le 5ème Forum mondial de sociologie, à travers lequel nous aspirons valoriser les contributions des chercheurs marocains au champ sociologique contemporain, promouvoir leurs compétences et favoriser l'échange d'expériences et les débats fructueux", a-t-il fait poursuivi. La cérémonie d’ouverture de cet évènement aura lieu au Théâtre national Mohammed V, tandis que les sessions académiques se tiendront principalement à la Faculté des sciences de l’éducation et à la Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Madinat Al Irfane. Quant à la cérémonie de clôture, elle aura lieu à l’École Mohammadia d’Ingénieurs.



Le Festival du film sociologique, organisé pour la première fois comme partie intégrante du Forum et du congrès de l’ISA, se tiendra, quant à lui, à l’Institut national des statistiques et de l’économie appliquée.



La tenue de cet évènement d'envergure à Rabat consolidera la place de la capitale marocaine en tant que carrefour mondial des sciences sociales et pôle incontournable de réflexion sociologique.