Le 28ème FESPACO sous le thème “Cinéma d'Afrique et culture de la paix ”

Le gouvernement burkinabé a confirmé mercredi que la 28ème édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tiendra du 25 février au 4 mars 2023 sous le thème «Cinéma d'Afrique et culture de la paix».



Selon la ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Valérie Kaboré, l’Etat a donné son feu vert pour l’organisation de la 28ème édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La ministre s’exprimait à l'issue de la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l’Etat, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.



A l’en croire, le monde du 7e art se donne rendez-vous au Burkina Faso et le président a donné des instructions afin que la fête du cinéma soit une réussite et serve de cadre pour renforcer le vivre-ensemble et la diversité culturelle. «Le FESPACO fait partie du calendrier culturel et touristique africain et génère des retombées économiques importantes pour notre pays», a-t-elle soutenu.



Valérie Kaboré a expliqué que la présence de festivaliers du monde entier et de la presse internationale permettra de mettre en relief l’image du Burkina qui demeure un pays résilient, fréquentable et ouvert aux autres nations. Elle a fait savoir que les préparatifs se poursuivent et que le gouvernement se réserve de donner le nom du pays invité d’honneur pour le moment.



La ministre a souligné que la 28e édition du FESPACO sera ponctuée, entre autres, par des projections de films, des colloques et une rue marchande. La 27ème édition du FESPACO qui devait se tenir du 27 février au 6 mars 2021 a finalement été reportée en raison de la Covid-19. C’est le réalisateur somalien Khadar Ahmed qui a remporté l’étalon d’or de la 27e édition avec son film ’’La femme du fossoyeur’’.