Le 26ème SIEL consacrera l'ouverture de la culture marocaine sur le monde

La 26è édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), qui se tiendra du 6 au 16 février 2020, consacrera l'ouverture de la culture marocaine sur le monde, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj. Pour le paysage culturel marocain, le SIEL, de par l'afflux d'acteurs culturels étrangers, de diplomates, écrivains, professionnels des médias et d'exposants, est une vitrine ouverte de la culture marocaine sur le monde, a indiqué le ministre qui présidait la cérémonie d'installation des membres de la Commission scientifique du prochain Salon. D'autant plus que cette rencontre, qui jouit d'une attention Royale particulière, représente l'une des manifestations culturelles les plus importantes organisées par le ministère, a-t-il poursuivi, cité dans un communiqué, faisant état de "l'envie partagée par tous de voir chaque nouvelle édition enrichir et consolider les acquis accumulés".

M. Laaraj a affirmé, en outre, que son département a, dans le cadre d'une approche participative, entrepris d'associer les différents protagonistes et intervenants à la gestion de l'ensemble des affaires culturelles, notant que cette année la commission va œuvrer conformément à un mécanisme nouveau qui combine les propositions des membres et permet de les agencer de manière à garantir cohésion et harmonisation dans la formulation finale de la programmation culturelle, et ce quels que soient les spécialités et les domaines que représentent ses membres. Par ailleurs, le ministre a ajouté que le programme culturel du 26è SIEL devrait refléter le contenu des orientations constitutionnelles en matière de multilinguisme et inclure dans ses articles un certain nombre de grandes questions d'actualité relatives à la recherche universitaire, à la créativité artistique et littéraire et au débat public. Le programme culturel, a-t-il ajouté, devrait également donner une image de la culture marocaine dans son ouverture aux cultures, aux langues et aux créations du monde et présenter au public du Salon, aussi bien les lecteurs que les chercheurs, le nouveau produit édité qui vient s'ajouter à l'éventail littéraire marocain existant, et ce en permettant une rencontre directe entre les visiteurs et les écrivains et créateurs, marocains et étrangers, en plus de la contribution de l'invité d'honneur visant à définir sa culture et se rapprocher des visiteurs. Ce programme culturel devrait aussi donner aux jeunes écrivains l'occasion de présenter leurs premières créations et inclure des hommages au profit des Marocains qui ont rendu de grands services à la culture marocaine.