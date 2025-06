Le 1er forum Emploi et opportunités professionnelles les 3 et 4 juin à Nador

La première édition du forum Emploi et opportunités professionnelles se tiendra les 3 et 4 juin à Nador, à l'initiative de la Cité des métiers et des compétences de l'Oriental.



Selon un communiqué des organisateurs, cet événement régional réunira plus de 40 entreprises, établissements publics et partenaires économiques, ainsi que des stagiaires, des étudiants et des jeunes diplômés.



Ce forum professionnel vise à renforcer les rencontres directes entre employeurs et jeunes talents dans divers secteurs (industrie, BTP, agriculture, hôtellerie, santé, numérique, commerce et services).



L'événement comprendra des séminaires et des tables rondes sur l'évolution du marché du travail, des ateliers pratiques et des entretiens d'embauche sur site. Un espace d'exposition sera également ouvert pour mettre en avant les entreprises participantes et leurs offres d'emploi.



Selon le communiqué, ce forum s'inscrit dans le cadre de la mission de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi, à travers la cité des métiers et des compétences en tant que catalyseur du développement humain et économique et eu égard à son rôle dans l'accompagnement des jeunes vers une insertion professionnelle réussie et durable.