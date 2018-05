Le 1er festival international du film de Fès en novembre

La première édition du Festival international du film de Fès (FIFF) aura lieu du 13 au 17 novembre prochain.

Initiée par l’Association du Festival international du film de Fès, cette manifestation culturelle tend à renforcer l’animation culturelle dans la ville et à contribuer à la dynamisation de la production du film marocain et à la promotion de l'industrie cinématographique nationale.

Les organisateurs prévoient une multitude d’activités, dont la projection d’une trentaine de films internationaux aussi bien des courts et longs métrages que des documentaires, outre la remise des prix aux meilleures œuvres artistiques.

Selon eux, ce festival constituera ‘’un espace d’échange et de dialogue entre différentes cultures’’ et une ‘’opportunité idoine’’ pour la formation d’étudiants et de cinéphiles, à travers des ateliers encadrés par des professionnels et des cinéastes, en vue de les aider à développer leurs talents artistiques et intégrer le monde de la création.

Le FIFE mettra à cet effet l’accent sur les moyens à même de permettre au cinéma marocain de ‘’contribuer efficacement à la dynamisation de la production, de la réalisation et de la promotion du film national et de surmonter les difficultés qui freinent son développement’’.

Ce festival vise également à contribuer au renforcement du rayonnement culturel de la cité Idrisside, aux côtés des autres manifestations culturelles et artistiques phares de la ville, dont le Festival des musiques sacrées du monde et le Festival de la culture amazighe.