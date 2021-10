Le 12ème Salon régional du livre ouvre ses portes à Khénifra

Le 12ème Salon régional du livre a ouvert, mercredi, ses portes à Khénifra, avec la participation de plusieurs maisons d'édition, de bibliothèques, d’écrivains, de poètes et d’organismes culturels venus présenter leurs dernières publications.



Organisé jusqu’au 1er novembre par la Direction régionale de la culture à la région de Béni Mellal-Khénifra, en collaboration avec la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, cet évènement s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du département de la culture visant à rapprocher le livre du grand public et à encourager et consacrer la passion pour la lecture aux niveaux local et régional.



Au menu de cette édition, organisée en partenariat avec la préfecture de la province de Khénifra et le Conseil communal de Khénifra, figurent notamment des séances de signature de livres et de nouvelles publications, des spectacles et plusieurs activités culturelles et éducatives destinées aux enfants.



Cet événement, qui s’insère également dans le cadre de la mise en oeuvre du programme annuel des salons régionaux du livre, verra l’organisation d’une série d’activités parallèles au sein de plusieurs établissements scolaires et espaces culturels de la province avec la participation d’acteurs culturels issus des cinq provinces de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Parmi les moments forts de cette édition, l'organisation d’une conférence sur la thématique de "La production du livre au Maroc et dans la région" avec la participation du romancier Abdelkrim Jouiti et de la secrétaire régionale de l’Association des bouquinistes, Samira Chaair, et de représentants des maisons d’édition.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture) dans la région de Béni Mellal-Khénifra, Hassan Harnane, a indiqué que la 12ème édition du Salon régional du livre verra la participation de plusieurs écrivains, poètes et intellectuels issus des différentes provinces de la région.



Le programme de cette édition prévoit plusieurs séances de signature de livres et de nouvelles publications ainsi qu’une myriade de lectures poétiques, outre la présentation de plus de 25 ouvrages d’écrivains marocains.



Plus de 30 exposants prennent part à cette édition qui ambitionne de rapprocher le livre des différentes franges de la société à travers une programmation riche et variée, a-t-il fait savoir, notant que ce Salon vise également à encourager les générations montantes à s’adonner à la lecture afin qu’elles puissent enrichir leurs connaissances.



M. Harnane a en outre affirmé que ce Salon se veut aussi un espace de rencontre, de communication et d’échange sur les nouveautés de la scène culturelle nationale, régionale et locale.