Laura Smet confie sa lassitude des restrictions liées à la crise sanitaire

Si un troisième confinement n’est pas à l’ordre du jour en France, les salles de concerts, les théâtres et les cinémas sont toujours fermés depuis plusieurs mois. De quoi contraindre de nombreux artistes à repousser voire annuler leurs représentations sur scène. Du côté du septième art, plusieurs sorties de films prévues en fin d’année dernière ou en ce début d’année ont été reportées. C’est notamment le cas des Tuche 4 qui, après avoir été décalé du 9 au 16 décembre 2020 puis du 16 décembre au 3 février 2021, sera finalement projeté dans les salles obscures à partir du 8 décembre prochain.



Récemment devenue maman d’un petit garçon prénommé Léo, Laura Smet ne supporte plus de vivre au rythme des restrictions sanitaires. Comme plusieurs de ses confrères et consœurs, l’actrice a fait part de sa lassitude dans un message publié sur son compte Instagram, samedi 6 février. Suivie par près de 275 000 abonnés, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday a publié une photo d’elle en noir et blanc sur laquelle elle apparaît avec une cigarette à la bouche. “Envie de maquillage, de musique, de cinéma, de bruit, de rêve, de sueur, de rire, de fatigue bref, de vivre”, a écrit celle qui a dernièrement prêté ses traits à Louise Kerlac, héroïne de la mini-série La Garçonne sur France 2.



Interrogé sur une éventuelle réouverture des lieux culturels, lors de sa dernière conférence de presse jeudi 4 février, le Premier ministre Jean Castex n’a pas voulu donner de perspectives. Le chef du gouvernement a toutefois évoqué une réflexion en cours pour les musées. “J’ai déjà indiqué que le mois de février était définitivement compromis. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot travaille avec les professionnels et sans doute établir une distinction entre les établissements publics culturels y circulant par exemple les musées, a-t-il déclaré. On pourrait avoir, dans un soucis de prévisibilité une ouverture plus anticipée que les autres. On y travaille et on va essayer de donner de la visibilité.”