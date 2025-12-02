Latifa Mouftakir : L'institution des Archives du Maroc engagée dans la numérisation de son fonds papier

La directrice des Archives du Maroc, Latifa Mouftakir, a souligné que l’année en cours a marqué le lancement effectif du projet de traitement et de numérisation des archives papier conservées par l’institution, ainsi que la mise à niveau de son système de sécurité informatique, en plus de la modernisation de son identité visuelle et de la création de sa nouvelle plateforme numérique.



Dans un entretien accordé à la MAP, Mme Mouftakir a affirmé que l’institution accorde une importance particulière à son intégration pleine et entière dans l’écosystème numérique, à travers la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires, la modernisation des espaces de travail et l’amélioration des outils opérationnels.



"La mise en place de ces infrastructures fondamentales constitue une condition essentielle pour offrir un cadre optimal, complémentaire à la stratégie de l’institution visant à collecter les archives nationales, tant au Maroc qu’à l’étranger", a-t-elle insisté.



Elle a indiqué, à cet égard, que la célébration cette année de la Journée nationale des archives coïncide avec l’adoption d’une nouvelle stratégie visant le développement des infrastructures de l’institution et la modernisation de ses mécanismes de fonctionnement, estimant que ce chantier renforcera le rôle des Archives du Maroc en tant qu’acteur stratégique dans la préservation de la mémoire nationale comme il contribuera aux efforts institutionnels de modernisation et de développement global. Abordant les projets numériques en cours, Mme Mouftakir a précisé que "la numérisation constitue la priorité absolue de l’institution, l'objectif étant de traiter l’ensemble des archives papier qu’elle conserve, les protéger de la détérioration et les rendre accessibles aux chercheurs et au public dans des conditions optimales", ajoutant qu’une programmation spécifique a été mise en place pour les fonds documentaires fragiles, nécessitant une attention particulière.



Une plateforme numérique unifiée, conforme aux normes internationales, est en cours de préparation afin de garantir la sécurité des données et la protection des informations personnelles, a-t-elle fait savoir, notant que ce dispositif devrait renforcer l’ouverture de l’institution sur les chercheurs et les spécialistes du domaine archivistique.



S’agissant de la collecte des archives privées, elle a expliqué que "la nouvelle vision de l’institution repose sur le renforcement de la confiance des particuliers pour le dépôt de leurs archives, à travers la révision de la loi relative aux archives et la mise en place de garanties protégeant la propriété intellectuelle ainsi que les droits matériels et moraux", soulignant que des contrats officiels seront proposés aux déposants afin d’encadrer, en toute transparence, les opérations de dépôt, en assurant un traitement scientifique rigoureux et une conservation optimale, tant papier que numérique.



La directrice des Archives du Maroc a insisté, dans ce sens, sur l’importance de "valoriser ces archives en organisant des activités scientifiques, culturelles et pédagogiques à la hauteur de leur valeur, compte tenu de leur rôle dans l’enrichissement du patrimoine national et le renforcement de la mémoire collective", rappelant la poursuite des efforts de l’institution pour établir des partenariats avec des organismes nationaux et internationaux spécialisés dans le patrimoine documentaire, afin de favoriser l’échange d’expertises et d’améliorer la coordination en matière de conservation, de documentation et de numérisation.



Sur le plan organisationnel et législatif, Mme Mouftakir a fait savoir que l’institution œuvre actuellement à la révision de la loi relative aux archives et de ses textes organiques, dans l’objectif de les actualiser afin d’accompagner les exigences d’une bonne gouvernance au sein des administrations publiques et des institutions territoriales. Elle a relevé que le renforcement des mécanismes de contrôle et de suivi pour garantir le respect des dispositions légales concerne également la gestion des archives électroniques, depuis leur production jusqu’à leur conservation et sécurisation, en veillant à leur pérennité, mettant en avant l’importance de renforcer le rôle des archives régionales et de doter les acteurs territoriaux des moyens juridiques, humains et logistiques nécessaires.



S’agissant de l’ancrage de la culture archivistique au sein du service public, Mme Mouftakir a précisé que l’institution "adopte une approche globale reposant sur l’encadrement juridique, la formation professionnelle et l’accompagnement technique", à travers l’organisation de sessions de formation destinées aux cadres administratifs, l’élaboration de guides de référence, ainsi que l’appui à la mise en place de leurs systèmes internes de gestion documentaire.



Cette démarche porte également sur l’accompagnement dans l’élaboration des tableaux de tri relatifs aux opérations de classification, d’inventaire, de sélection et de destruction, conformément aux normes professionnelles en vigueur, a fait remarquer la directrice des Archives du Maroc.



En conclusion, elle a affirmé que la sensibilisation à l’importance des archives au sein des institutions publiques constitue un pilier essentiel de l’efficacité administrative et de la bonne gouvernance de leurs systèmes de gestion.



A noter que les archives revêtent une importance stratégique majeure en tant que levier fondamental pour comprendre les profondes transformations que traversent les sociétés dans divers domaines, en offrant aux chercheurs et aux décideurs des outils pour suivre l’évolution institutionnelle et analyser les dynamiques des politiques publiques.



