“Latif Lahlou: 60 ans de cinéma”, nouvel ouvrage de l’Association Marocaine des Critiques de Cinéma

Spectacle



L'humoriste Hanane El Fadili présentera, le 17 mars courant au Théâtre Mohammed V de Rabat, son nouveau spectacle "30 ans de rires".

Le spectacle dont le texte est écrit et mis en scène par l'artiste Adil El Fadili, débutera à 22 heures.

"30 ans de rires" aborde diverses situations de la vie quotidienne avec ses soucis et ses événements heureux à travers des perspectives différentes, dans un format marqué par un esprit d’humour élevé qui caractérise les œuvres d'El Fadili.



Ouvrage



"La culture, la connaissance et l’idéologie" est l’intitulé d’un nouvel ouvrage du penseur marocain Abdelilah Belkziz qui vient de paraître aux éditions Dar Al Saqi au Liban.

Belkziz trace dans ce livre les frontières réelles de la différence et de la distinction entre les concepts de culture, de connaissance et d'idéologie, dissipant les confusions qui les entourent et les traquant dans la production intellectuelle arabe, indique la maison d'édition libanaise.

Selon la même source, il s'agit de trois concepts largement présents dans les sciences sociales et humaines, mais leur traitement théorique est devenu rare ces dernières décennies.

Il est à noter qu'Abdelilah Belkziz est titulaire d'un doctorat en philosophie et professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Auteur de plusieurs livres sur la philosophie, l'islamologie et la pensée arabe contemporaine, il a également publié des œuvres romanesques et littéraires.



Festival



La 13ème édition du Festival Beni Ammar Zerhoun (FestiBaz) aura lieu du 1er au 5 mai prochain sous le signe «De l’espoir… pour l’essor de la montagne».

Organisé par l’Association Iklaa pour le développement intégré (ARDI), le FestiBaz entamera ses activités par une manifestation artistique baptisée «Couleurs de Beni Ammar».

Les organisateurs visent à travers cet événement artistique et cultuel à décorer les espaces de la Kasbah de Beni Ammar Zerhoun et à contribuer à sa réhabilitation touristique.

Plusieurs artistes plasticiens vont embellir différents sites de la Kasbah avec des fresques murales aux contenus diversifiés, en impliquant les enfants et les jeunes du village dans les opérations de peinture afin de découvrir parmi eux les talents dans les arts plastiques.

La 13ème édition du FestiBaz est initiée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de la région de Fès-Meknès, du Théâtre Mohammed V, du Conseil communal de N’zalat Beni Ammar et de l’Association de défense des animaux et de la nature.