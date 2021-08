Lancement officiel de la candidature au Prix de la BID 2022

L'institut de la Banque islamique de développement (BID) a annoncé le lancement de l’appel à candidature au Prix de la BID pour les réalisations marquantes dans le domaine de l’économie islamique au titre de l'année 2022, notant que le prix de cette année récompensera les contributions significatives à la connaissance.



Le prix vise, selon l'Institut, à valoriser, récompenser et encourager les contributions significatives à la connaissance dans des domaines ayant le potentiel de résoudre les principaux défis de développement des pays membres de la BID.



Les individus et les institutions peuvent désigner d'autres individus et institutions pour leurs contributions à la création de nouvelles connaissances qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le développement économique basé sur les principes islamiques. Le gagnant du premier prix recevra 50.000 USD, tandis que le deuxième et le troisième prix recevront respectivement 30.000 USD et 20.000 USD. Les contributions en lice doivent être innovantes, influentes et généralisables, "couvrant plusieurs domaines", et les contributions nominées doivent être réalisées au cours des sept dernières années, afin de motiver les jeunes à contribuer et à encourager les nouveaux développements, explique l'institut.



Les candidatures peuvent être soumises via le portail du Prix de la BID avant le 1er décembre 2021. Le portail fournit également plus de détails sur les procédures de candidature, permettant de télécharger la brochure et les informations relatives au dépôt des candidatures.



Le prix a été créé pour la première fois en 1988 sous le nom de prix de la BID en économie, banque et finance islamiques, puis il a été renommé en 2021 "prix de la Banque islamique de développement (BID) pour les réalisations marquantes dans le domaine de l’économie islamique" et a été élargi pour récompenser les réalisations exceptionnelles tant dans la création de connaissances que dans la mise en œuvre de solutions de développement innovantes guidées par les principes de l’économie islamique.



Selon le nouveau format, le prix comporte deux catégories: la première récompense les contributions significatives à la connaissance dans des domaines ayant le potentiel de résoudre les principaux défis de développement des pays membres de la BID, tandis que la seconde récompense les projets couronnés de succès qui résolvent les défis critiques de développement des pays membres de la BID.