Saudi Research & Media Group (SRMG), qui possède et chapeaute plus de 30 grands médias parmi lesquels Asharq Al-Awsat, Asharq News et Arab News, a annoncé le lancement du projet "Manga Arabia". Etant donné la popularité croissante qu’ont connue ces 20 dernières années les mangas et les animes japonais dans le monde arabe, le projet Manga Arabia permettra de développer du contenu à la fois ciblé, sûr et directement inspiré de la culture arabe.

En outre, le contenu sera produit par des éditeurs japonais et sera prêt à être consommé par tous les groupes d'âge, indique un communiqué de SRMG.



"Manga Arabia" proposera deux catégories d’offres : "Manga Arabia Kids", dont le contenu s'adressera à la tranche d'âge 10-15 ans, et une seconde offre qui ciblera les 16 ans et plus, ajoute la même source, notant que les deux offres seront disponibles gratuitement en format numérique et en version imprimée mensuelle.



"Le lancement de Manga Arabia constitue une nouvelle ère pour le contenu arabe qui bénéficiera d’une nouvelle inspiration à la fois sur le plan intellectuel, culturel et créatif", a déclaré la PDG de SRMG, Jomana Al-Rashid, citée dans le communiqué. "Non seulement ce projet passionnant produira du contenu inspirant et intellectuel pour notre communauté, mais il créera également un tout nouveau segment de marché pour notre économie et de nouvelles opportunités d'emplois", a ajouté Mme Al-Rashid. Il contribuera en outre à attirer des talents prometteurs tout en permettant d’exporter notre créativité arabe à l'échelle mondiale, ce qui est très important pour les futures générations, a souligné la PDG de SRMG.



Le lancement de Manga Arabia s'inscrit dans le contexte de la stratégie de transformation numérique, d'expansion et de croissance annoncée par SRMG en juillet dernier, et qui est déclinée en cinq axes commerciaux clés centrés autour de la fourniture de contenus originaux, exclusifs et premium aux publics du monde entier. Pour sa part, le rédacteur en chef de Manga Arabia, Dr Essam Bukhary, a déclaré : "Manga Arabia est un projet novateur pour le secteur du divertissement en Arabie Saoudite. Nous avons tous été témoins de la croissance rapide qu’a connue l’art manga dans le monde arabe".