Le Réseau de lecture au Maroc a annoncé le lancement du Prix national de la lecture 2018 qui vise à "consacrer la place de la lecture au sein de la société". Selon un communiqué du Réseau, le concours est ouvert aux jeunes âgés entre 8 et 24 ans qui doivent remplir un formulaire disponible au niveau de l'établissement et contenant des informations sur le candidat (e). Les postulants doivent également fournir une liste des livres lus durant l'année 2017, en précisant leurs titres, les noms de leurs auteurs, leurs maisons d'édition, ainsi que leur date de publication. Les participants doivent également soumettre un texte d'environ 500 mots, dans lequel ils restituent la fin d'un livre de leur choix, en s'inspirant de leur propre imagination, et participer à une rencontre avec le jury qui est composé de membres du Réseau, de professeurs et d'écrivains.

Les résultats de ce Prix seront annoncés lors d'une cérémonie spéciale dans le cadre du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) prévu du 8 au 18 février prochain à Casablanca, précise le Réseau, ajoutant qu'à cette occasion, six prix seront attribués à six catégories d'âge. Le Prix national de la lecture est organisé en collaboration avec le Club Alif, le ministère de la Culture et de la Communication et les Directions provinciales du ministère de l'Education, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.