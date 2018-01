Lancement de la première licence professionnelle sur l'éducation musicale au Maroc

L'Université Mohammed V de Rabat a lancé, mercredi, la première licence professionnelle sur l'éducation musicale au Maroc, avec comme objectif majeur de former des professeurs spécialisés dans l'enseignement de cette matière au niveau des établissements scolaires privés et publics. Initié par le centre du travail culturel relevant de l'Université Mohammed V, ce cursus universitaire vise également à former des chercheurs en didactique de la musique et dans les domaines liés à la critique musicale. "Par la création de cette branche, l'Université Mohammed V s'est ouverte sur les domaines de l'art et la création d'une manière théorique et pratique, ce qui contribuera à l’enrichissement de la culture marocaine et à la préservation de l'identité et du patrimoine national", a indiqué le président de l'Université, Said Amzazi.

Dans une allocution lue en son nom par la vice-présidente Ilham Berrada, il a mis en exergue le rôle de la musique dans la promotion des valeurs de la paix et de coexistence, précisant que cette branche consacrera davantage le savoir et le savoir-faire des étudiants dans le domaine musical, à travers une formation diversifiée et complète portant, entre autres, sur la sociologie de la musique, la pratique musicale, la cartographie du patrimoine culturel et la musique arabe et occidentale, a-t-il souligné.

La cérémonie de lancement de cette branche a été marquée par l'interprétation de quelques morceaux du patrimoine arabe et mondial, par les étudiants de cette licence professionnelle.