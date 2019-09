Lancement de la nouvelle saison culturelle de la Maison de la poésie de Tétouan

L'Ecole des métiers et arts nationaux de Tétouan a abrité, vendredi soir, une nuit de la poésie en présence de nombre de poètes, pour célébrer le lancement de la 4ème saison culturelle de la Maison de la poésie.

Cet événement a été marqué par la participation de l'artiste Amal Abdelkader, qui a envoûté la présence par des chansons arabes classiques, avant que le poète Omar Benlahcen ne s'empare de la scène pour présenter ses textes uniques face à un public conquis.

La poète tangéroise Khouloud Bennacer a, pour sa part, présenté au public ses derniers poèmes, dont "La vie, un autre automne", tandis que le poète tétouanais Nasser Alaoui a charmé l'assistance par quelques-uns de ses poèmes, dont "paroles" (Kalimat).

Cette nuit de la poésie est l'occasion de célébrer le lancement des activités, événements et manifestations culturels de la Maison de la poésie, a indiqué le Directeur de la Maison de la poésie de Tétouan, Mokhlis Saghir, dans une déclaration à la MAP, notant que la nouvelle saison culturelle promet de nombreux événements.

La saison culturelle précédente avait connu l'organisation de plus de 50 événements de poésie à Tétouan, Al Hoceima, Oujda, Casablanca, Tanger, Larache, Kénitra, Chefchaouen, M'diq et Martil, ainsi qu'au sein de plusieurs plages, parcs et sites archéologiques, a-t-il ajouté, précisant que la Maison de la poésie compte s'ouvrir une nouvelle fois sur toutes les villes du Royaume lors de cette saison.

Le lancement de la nouvelle saison culturelle a été célébré à l'Ecole des métiers et arts nationaux de Tétouan à l'occasion du 100ème anniversaire de cette école, qui préserve les différentes traditions artistiques marocaines et où nombre d'activités de la Maison de la poésie de Tétouan ont été tenues.