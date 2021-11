Lancement de la nouvelle saison culturelle France-Maroc

La Saison culturelle France-Maroc 2021 de l’Institut français du Maroc est bel et bien lancée.

Placée sous le thème «Entre-deux », comme une étape intermédiaire entre un monde passé et un futur que nous construisons, cette saison proposera dans ses 12 antennes le meilleur de la culture française contemporaine et de belles collaborations franco-marocaines.



Elle présentera une vingtaine d'événements majeurs autour de la musique, du théâtre, de la danse, du cinéma, des arts visuels, de la littérature et du débat d’idées. Présentée en deux temps, de septembre à décembre 2021, puis de janvier à juin 2022, cette nouvelle saison sera marquée par des projets exceptionnels.



Le numérique à l’honneur



Cette saison se caractérise par une volonté de mettre en avant toutes les formes d’innovation numérique au service de la culture. L’exposition i-mARoc en réalité augmentée, l’espace culturel et numérique Micro-Folie, l’espace de création pour porteurs de projets Lab Digital, ou encore la bibliothèque itinérante Bibliotobiss font partie des dispositifs qui seront présentés. Enfin, le Festival Novembre numérique célébrera les cultures numériques à travers plusieurs manifestations artistiques.



Une programmation culturelle pluridisciplinaire et participative



De grands noms de la chorégraphie française, comme Ana Pi et Blanca Li, seront à l’honneur. La musique sera présente avec le célèbre trompettiste Romain Leleu de Juan Carmona, un des meilleurs guitaristes et compositeurs flamenco ainsi que Jazz’Amazigh, jeune groupe marocain d’artistes lauréats 2020 de l’IFM. La jeunesse aura rendez-vous avec la compagnie Intermezzo et leur ciné-concert La Petite Taupe, du théâtre avec la compagnie Noire Titane ainsi que l’incontournable Festival international du cinéma d’animation de Meknès.



Le débat d’idées sera omniprésent à travers des cycles de conférences sur les dernières découvertes scientifiques, les sciences sociales mais aussi l’histoire et les arts. Aussi, avec la réouverture des salles de l’Institut français du Maroc, une nouvelle programmation annuelle intitulée «Plan Large» présentera une large sélection de films récents nationaux et internationaux, avec la participation souvent exclusive de réalisateurs et d’acteurs.



Un soutien à l’émergence artistique



Au-delà de ces temps forts, l’Institut français du Maroc poursuivra l’accompagnement des talents émergents, en encourageant la création et la diffusion de leurs œuvres au Maroc, en France et au-delà, à travers plus d’une trentaine de résidences artistiques et concours créatifs. Que « cette Saison culturelle ‘’Entre-deux‘’ continue de faire vivre pleinement la relation culturelle entre nos deux pays, nos deux rives» telle est l’ambition portée par Clélia Chevrier Kolačko, directrice générale de l’Institut français du Maroc.



L’Institut français du Maroc (IFM) appartient au réseau culturel de la France à l’étranger. Il a son siège à Rabat et comporte 12 antennes dans les villes de Casablanca, Tanger, Marrakech, Rabat, Fès, Meknès, Tétouan, Oujda, Essaouira, Agadir, Kénitra et El Jadida.