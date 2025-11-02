Lancement de la 3ᵉ édition du Carrefour artistique africain

La 3ᵉ édition du Carrefour artistique africain a été lancée vendredi soir au Complexe culturel Mohamed Zefzaf à Casablanca, en présence d’un large public composé d’artistes et de personnalités du monde culturel et de passionnés d’art, venus célébrer la créativité africaine et marocaine dans toute sa diversité.



Organisée par l’Association Art et voyage, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la culture, le Conseil de la commune de Casablanca et plusieurs institutions culturelles, cette édition, tenue du 31 octobre au 06 novembre, est placée sous le thème "La CAN au Maroc, le chef-d’œuvre par excellence", en hommage à la Marche Verte et à l’organisation prochaine par le Maroc de la Coupe d’Afrique des nations 2025.



Cet événement d’envergure internationale vise à mettre en lumière la richesse des expressions artistiques africaines, en réunissant des peintres, sculpteurs, photographes, musiciens et performeurs venus de tout le continent et d’ailleurs. A travers cette manifestation, l'Association Art et voyage réaffirme sa volonté de faire de l’art un langage universel de paix, de fierté et de fraternité, tout en contribuant au rayonnement culturel du Maroc et du continent africain sur la scène internationale.



Intervenant à cette occasion, Asmaa Rochdi, présidente de l’Association Art et voyage, a souligné que cette édition "s’inscrit dans une dynamique continentale célébrant la fraternité, la créativité et la diversité africaine".



"Cette édition incarne l’esprit d’union entre l’art, le sport et la culture africaine. A travers cet événement, notre association rend hommage à deux symboles majeurs : la Marche Verte, pilier de notre mémoire collective, et la Coupe d’Afrique des Nations 2025, dont l’organisation au Maroc illustre l’ouverture, la créativité et le dynamisme de notre pays", a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP.



Elle a ajouté que le thème "La CAN au Maroc, le chef-d’œuvre par excellence" traduit la volonté de faire de l’art un moteur de dialogue, de paix et de rayonnement culturel, à l’image du Maroc ouvert sur son continent et sur le monde.



Parmi les artistes exposants, le peintre russe Liguinov Igor, qui a exprimé son admiration pour la scène artistique marocaine et africaine : "Participer à cet événement est pour moi une expérience unique. Le Maroc offre une énergie créative exceptionnelle et un accueil chaleureux. À travers mes toiles, je souhaite traduire la beauté du métissage culturel et rendre hommage à cette Afrique vibrante que je découvre à chaque rencontre", a-t-il confié dans une déclaration à la MAP.



De son côté, l’artiste camerounais Axel Fosting a salué l’esprit d’unité et de partage qui anime cette édition, notant que ce carrefour est une magnifique plateforme d’expression où les artistes africains peuvent dialoguer, collaborer et célébrer ensemble leur identité. "L’art, comme le sport, unit les peuples et transmet des émotions universelles. Le Maroc prouve encore une fois qu’il est un véritable carrefour des cultures", a-t-il déclaré.



Cette édition, conçue comme un véritable voyage artistique, se décline en plusieurs temps forts : Un vernissage-conférence au Complexe Mohamed Zefzaf, des festivités au Village africain, une escapade culturelle à Rabat, et une soirée de clôture empreinte de symbolisme à la cathédrale Sacré-Cœur de Casablanca.