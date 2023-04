Lancement de l’appel à candidature au 14ème Festival Issni N’Ourgh international du film amazigh

L'Association Issni N’Ourgh international du film amazigh a lancé un appel à films pour la 14e édition de cette manifestation qui se tiendra à Agadir du 21 au 25 septembre prochain.



Organisée sous le thème "Agadir : capitale de la culture amazighe", cette édition sera marquée par l’organisation d’une compétition internationale des films amazighes et d’une compétition internationale des films du monde, indique l’association dans un communiqué, précisant que ces compétitions comportent les longs-métrages (fiction et documentaires) ainsi que les courts-métrages (fiction et documentaires).



Quant aux modalités de participation, la plateforme https://filmfreeway.com/FINIFA sera mise à la disponibilité des candidats qui désirent participer à la compétition internationale des films du monde, alors que les candidats à la compétition amazighe sont invités à remplir le formulaire du festival via le lien : https://drive.google.com/…/1yEennk7gXqq6mDprROo…/view.



Les candidatures doivent être soumises avant le 10 juillet 2023, note la même source.

Depuis une décennie, ce festival contribue à la promotion du 7e art, en particulier le film amazigh, à travers la diffusion d'une variété de films et l'organisation d'une série d'ateliers de formation et de conférences, ajoute la même source.



Cet évènement est organisé en partenariat avec le Conseil communal d’Agadir, l’Institut Royal de la Culture amazighe, le Conseil régional de Souss-Massa et le Centre Cinématographique marocain.