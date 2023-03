Lancement dans la Ville Sainte du Programme d'animation communautaire de l'Agence Beyt Mal Al-Qods, financé par le Maroc

Le Programme d'animation communautaire de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a été lancé, jeudi, dans la Ville Sainte à l'occasion du mois sacré de Ramadan, avec un financement marocain.



Cela a eu lieu lors des activités de la cérémonie d'allumage de la lanterne du Ramadan sur l’espace de l'Association Burj Al-Luqluq, à côté de la mosquée Al-Aqsa, en présence du directeur chargé de la gestion de l'Agence Beyt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echarkaoui.



L'Agence a lancé son Programme d'activation avec la participation de l’association du Centre culturel marocain - Maison du Maroc- avec 10 associations maqdessies.



Dans une allocution à cette occasion, M. Echarkaoui a indiqué que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui a l'honneur de travailler sous la supervision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, continue de remplir sa mission sociale et humanitaire, en toutes circonstances, pour protéger Al-Qods et préserver son patrimoine religieux et civilisationnel.



Il a mis l’accent sur la poursuite de la mise en œuvre par l'Agence des instructions de Sa Majesté le Roi pour soutenir les institutions d’Al-Qods, avec les moyens disponibles, soulignant la nécessité de préserver l’esprit d’Al-Qods, ses secrets et ses valeurs religieuse et civilisationnelle.



D'autre part, M. Echarkaoui a évoqué la présence marocaine sur la terre de Palestine depuis plus de mille ans, affirmant que les Marocains continueront "dans leur engagement de soutenir leurs frères en Palestine sans hésitation, abandon ou équivoque".



Des milliers de Maqdessis ont participé à ce rendez-vous annuel, qui coïncide avec l'avènement du mois sacré de Ramadan, avec la présence d'un certain nombre de clubs et d'institutions d’Al-Qods, de groupes artistiques, d'artistes et de bénévoles.



Les cortèges de porteurs de flambeaux et de bougies se sont déplacés dans les rues, menés par des troupes de chants traditionnels, des équipes de scouts, la troupe "Fanakeesh" et des artistes clowns, avec la participation d'un groupe théâtral qui attire l'attention des porteurs de lanternes parmi les enfants d’Al-Qods, qui partagent avec leurs familles cette célébration.

Cette fête a été célébrée en allumant l'immense lanterne, qui a une hauteur de plus de 9 mètres, au siège de l'Association Burj Al-Luqluq, tandis que les chanteurs ont animé une soirée de Ramadan, rythmée par des chants religieux.