Lancement d'une application téléphonique pour une visite fluide

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a récemment lancé une application téléphonique dédiée à la 26ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL). L'application, téléchargeable sur Google Play et App Store, permet au public de consulter le programme général de cette édition, ainsi que les différents intervenants et manifestations programmées dans le cadre du SIEL.

Disponible en arabe et en français, l'application donne également accès à la liste des 703 exposants participant à l'événement (267 exposants directs et 436 indirects), provenant du Maroc, du monde arabe, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

Afin de faciliter la visite du Salon par le public, l'application propose un champ de recherche dans la liste des livres exposés et dont le nombre dépasse les cent mille titres.

En plus des nouveautés de cette 26ème édition, où la Mauritanie est l’invitée d’honneur, l'application affiche une carte qui facilite la localisation des pavillons et galeries des exposants, pour que le public puisse gagner du temps et profiter de sa visite.

Afin de commémorer cette session, l'application offre la possibilité de prendre une photo (selfie) avec un cadre décoratif portant le logo du SIEL et l'expression "26ème édition du Salon international de l'édition et du livre" en arabe, amazigh et français.