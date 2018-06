Lancement d'un programme de sensibilisation à la préservation des forêts urbaines de Tanger

Un programme conjoint de sensibilisation à la préservation des forêts urbaines et à la prévention contre les feux de forêt urbaines et périurbaines de la ville de Tanger, a été lancé, samedi, sous le thème "Ensemble, préservons les forêts de Tanger".

Organisé conjointement par l’Association marocaine pour un environnement durable, la Fondation Tanger Al Madina et la Direction régionale des eaux et forêts du Rif, ce programme vise à contribuer à la sensibilisation, la prévention et à la lutte contre les incendies des forêts urbaines et périurbaines de Tanger, et ce en marge du lancement du programme de reconstitution des espaces incendiés de la forêt Cap Spartel.

La cérémonie du lancement du programme a été marquée par l'organisation d'une journée d'information et de sensibilisation au Parc naturel urbain Perdicaris au profit des élèves et collégiens, qui a été ponctuée par des ateliers sur "La catastrophe forestière du 1er juillet 2017", "La découverte du patrimoine forestier de Tanger", "Les risques des feux de forêt .. les bonnes pratiques de prévention", et "Mon arbre .. Ma vie", ainsi que des ateliers de dessin de créativité artistique et une exposition du matériel et équipement d’extinction des feux de forêt.

Il est à noter que l’Association marocaine pour un environnement durable et la Fondation Tanger Al Madina ont signé, le 3 mai dernier, une convention tripartite avec la délégation régionale des eaux et forêts, visant à sensibiliser et à prévenir les incendies des forêts urbaines et périurbaines de Tanger.

Le HCEFLCD avait lancé un programme de reconstitution de la forêt de Cap Spartel à l'horizon 2023, pour un investissement estimé à 9,6 millions de dirhams, portant sur le reboisement d'environ 265 ha du site forestier avec la plantation de 267.000 arbres, soit une densité de 625 plants/ha.