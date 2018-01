Lancement à l’Université Hassan 1er de Settat du projet INSITES

Le projet "Institutionnalisation des structures d'innovation de transfert et d'exploitation du Savoir" (INSITES), monté par l’Université Hassan 1er de Settat et visant à renforcer la recherche scientifique et valoriser la culture entrepreneuriale et d'innovation, a été lancé lundi à Settat.

Financé par l’Union européenne dans le cadre du programme Erasmus pour la période 2017-2020, INSITES a pour but de contribuer au développement de la recherche scientifique et l'innovation au niveau des universités marocaines, en instaurant un mode de gouvernance moderne des structures universitaires d'innovation de transfert et d'exploitation du savoir accompagnant la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur 2015-2030 et la politique nationale de mise à niveau du secteur économique marocain.

Porté par l'Université Hassan 1er de Settat, le projet compte dans son consortium 7 universités publiques, implantées dans des régions présentant chacune des spécificités socioéconomiques (Fès, Rabat, Tétouan, Casablanca, Settat et El Jadida), ainsi que l’Université internationale de Rabat et 4 institutions européennes dotées de structures reconnues de valorisation et de transfert de technologie et ayant une grande expérience dans le domaine, à savoir l’Université de Grenade (Espagne UGR), Royal Institute of Technology (KTH Suède) et Universidade Nova De Lisboa (UNL Portugal).

Le projet s'appuiera également sur l'expertise de partenaires associés œuvrant dans les domaines professionnels de l'innovation et de l'entrepreneuriat, qui apporteront leur assistance dans les différentes étapes de sa mise en œuvre.

La cérémonie de lancement de ce projet a été marquée par une visite de la cité de recherche et d’innovation de l’Université Hassan 1 er de Settat.