Lancement à Rabat de l'école régionale de gestion des situations d’ urgence radiologique

L' Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques(AMSSNuR) a lancé, lundi à Rabat, un cours de formation régional intitulé "l’Ecole régionale de gestion des situations d’urgence radiologique". Organisé en collaboration avec l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ce cours qui se tient du 4 au 22 juillet vise à renforcer les capacités nationales et régionales en matière de préparation et de conduite des interventions en cas d'incident ou d’urgence radiologique (PCI-SUR), dont la cause est un accident, un acte de négligence ou un acte délibéré. Cette formation, initiée pour la première fois en langue française et dont une précédente session a été organisée en Anglais en 2018, profitera à une trentaine de cadres représentant les Etats membres de l’AIEA de la région de l’Afrique (Burkina Faso,Burundi,Gabon,Mauritanie,Nigeria, République Démocratique du Congo, Sénégal et Tunisie), y compris des cadres nationaux représentant les différents départements ministériels. S’inscrivant dans le cadre du projet de coopération technique avec l’AIEA "RAF9066", cette école a pour objectif de permettre aux participants la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la PCI-SUR, compte tenu des normes, des orientations techniques, des outils et des supports de formation de l’AIEA, a souligné le chef de la division Inspection de sûreté radiologique et responsable des urgences à AMSSNuR, Abdelkader Benider. Elle entend également offrir une plateforme d’échange des expériences aux participants représentant les différents organismes impliqués dans le PCI-SUR, a ajouté M. Benider qui dirige ce cours de formation, dans une déclaration àM24, la chaîne d’information en continu de la MAP. Pour sa part, Christian Van de Casteele, expert de l’AIEA, a mis en avant l’importance de cette initiative dans l’harmonisation des procédures, particulièrement lorsque les impacts d’un potentiel incident dépassent les frontières d’un pays. M.Van de Casteele a mis l’accent sur la nécessité d'assurer une cohérence entre les réactions des différents pays en vue d'éviter une divergence des interprétations de la situation. Du côté des participants, le coordonnateur national des urgences radiologiques et nucléaires en République Démocratique du Congo, Leonard Woto Makontshi, a relevé l’importance de cette école pour la gestion des urgences radiologiques et nucléaires au niveau du continent, saluant le rôle leader du Maroc dans ce domaine. Il a, par ailleurs, noté que plusieurs sources radioactives sont utilisées en Afrique, notamment dans les hôpitaux, les mines ou encore la recherche, précisant que cette initiative va aider à former les premiers intervenants dans le domaine des urgences radiologiques. L’Ecole régionale de gestion des situations d’urgence radiologique comprend des cours théoriques et des travaux et exercices pratiques, ainsi que des visites de sites et des échanges fréquents entre participants et conférenciers. Conçue parle centre des incidents et des urgences de l'AIEA, la formation vise à permettre aux participants africains de bien comprendre les principes de base de la PCI-SU Rappliqués aux situations d'urgence radiologique, en s'appuyant sur les normes de sûreté et les lignes directrices de l'AIEA.