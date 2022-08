Lady Gaga sera de la partie dans “Joker”

Concert



Les étudiants du conservatoire régional de musique et d'art chorégraphique de Fès ont interprété, mercredi, plusieurs chansons à l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2021/2022.



Le concert, organisé à l'initiative de l'Association des parents et tuteurs d'élèves du conservatoire en partenariat avec la direction régionale de la Culture de Fès-Meknès, a été marqué par la présentation de plusieurs chansons et mélodies au piano, violon, saxophone et luth.



Les étudiants du conservatoire de musique, qui a été créé en 1955, ont également interprété des chansons andalouses, en plus de morceaux du patrimoine classique mondial.

Le concert vise à donner aux jeunes l'opportunité d'affiner leurs talents et de les encourager à s’investir davantage.



Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information M24, le président de l'Association des parents et tuteurs des élèves du conservatoire, Driss Mbakar a indiqué que ce concert est animé pour la première fois par les étudiants de l'institut de musique, ajoutant que le rôle de l'association est d’accompagner les étudiants durant leur période d’apprentissage pour renforcer leurs performances.



Pour sa part, le directeur du conservatoire, Mustapha El Amri a souligné que cette cérémonie artistique vise à célébrer les talents émergents qui, malgré les difficultés, ont poursuivi leurs études avec assiduité, notant que le taux de réussite pour la rentrée scolaire 2021/2022 a dépassé les 80%, résultat des efforts concertés des différentes composantes du conservatoire.



Exposition



La Fondation Al Mada-Villa des Arts organise du 08 septembre au 30 novembre l’exposition "Lholm Dyali" de l’artiste Nassim Gryech.



Cette exposition, dont le vernissage est prévu le 08 septembre à 18H00, réunit un ensemble d’œuvres joyeuses et colorées à l’image de l'artiste Gryech, a indiqué la Fondation jeudi dans un communiqué.



Natif de Rabat, M. Gryech n’a pas pu suivre son apprentissage dans une école "normale", il s’est pourtant épanoui au sein d’une structure adaptée à son handicap et à ses besoins, a fait savoir la même source.

Ayant poursuivi des cours de cuisine, d'équitation et de natation, il a représenté le Maroc aux "Jeux Olympiques Spéciaux" de Los Angeles en 2015, où il a pu décrocher une médaille d'or.



En 2011, il commence les cours de peinture encouragé par son entourage et son professeur de peinture, pour en faire ensuite sa passion et sa raison d'être.

Après avoir décidé de se consacrer pleinement à la peinture en 2017, M. Gryech a participé à plusieurs expositions à Rabat, présentant des œuvres qui se caractérisent par des thèmes joyeux et des couleurs vives.