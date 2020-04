Lady Gaga et une constellation d'artistes de renom en concert virtuel

Plusieurs artistes, dont Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder et Alanis Morissette participeront le 18 avril à un concert virtuel en ligne baptisé #TogetherAtHome (Ensemble à la maison), afin de soutenir les efforts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des travailleurs du secteur médical dans la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19. Selon l’ONG Global Citizen, organisatrice de l’événement, ces artistes réunis autour de la chanteuse américaine Lady Gaga participeront au concert que des gens du monde entier pourront suivre depuis chez eux sur Internet, le samedi 18 avril à 20 heures, heure de New York (dimanche 19 avril à minuit en temps universel). L’initiative #TogetherAtHome vise à inciter les gens à rester à chez eux et à se mobiliser face au coronavirus. "Il est si important de penser à l'échelle mondiale et de soutenir l'Organisation mondiale de la santé pour endiguer la pandémie et prévenir de futures épidémies", a déclaré Lady Gaga, citée dans un communiqué. "Nous voulons souligner la gravité de ce mouvement historique, sans précédent", a-t-elle dit, ajoutant que 35 millions de dollars ont été recueillis ces sept derniers jours pour soutenir les efforts de l’OMS. Les artistes annoncés à l’affiche comprennent notamment les chanteurs britanniques Paul McCartney et Elton John, le ténor italien Andrea Bocelli, le pianiste Lang Lang et les chanteurs américains John Legend, Alanis Morissette et Stevie Wonder. Le footballeur David Beckham, l’actrice Kerry Washington, ainsi que l’acteur Idris Elba et son épouse mannequin Sabrina qui ont été testés positif au coronavirus, participeront également à ce rassemblement en ligne.