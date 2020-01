Lady Gaga en larmes évoque ses viols à répétition face à Oprah Winfrey

Un véritable traumatisme. Lorsqu’elle avait 19 ans, Lady Gaga s’est fait violer "à plusieurs reprises". Un événement marquant qu’elle a longtemps gardé pour elle. Il faut dire qu’au quotidien, l’interprète de Shallow brise difficilement la carapace. Mais face à Oprah Winfrey, qu’elle admire tant, la star ne peut qu’ouvrir son coeur. Un sujet qu'elles avaient déjà évoqué il y a quelques années.

"J’ai développé un SSPT à la suite d’un viol et en l’absence de traitement de ce traumatisme", a confié Lady Gaga à la célèbre présentatrice télé lors du Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus à Fort Lauderdale, en Floride ce samedi. Dans la suite de l’interview, la complice de Bradley Cooper explique qu’elle a vécu un déni. "Je suis soudain devenue une star et parcourais le monde en allant de la chambre d’hôtel au garage en limousine en passant par la scène, et je ne m’en suis jamais occupée". Avant que la réalité ne la rattrape : "Puis tout d’un coup, j’ai commencé à ressentir cette douleur intense dans mon corps qui imitait ce que je ressentais après mon viol". Des confidences qui font froid dans le dos.

Emue par tant de sincérité, Oprah Winfrey a tenu à remercier Lady Gaga en coulisses. Un échange que la star de la télévision a partagé sur son compte Instagram. Sur la vidéo, on peut voir la complice de Bradley Cooper en larmes au moment où Oprah Winfrey la serre dans les bras. "Vous étiez si vulnérable, si véridique, si réelle. Je ne pouvais même pas croire que vous faisiez ça ! C’était tellement bon. Merci de l’avoir fait pour moi", a confié la reine de la télévision. "Bien sûr que je le ferais. C’est ce qui se passe lorsque vous êtes en présence d’un ange", a répondu l'actrice d'A star is born. "Merci d’avoir contribué à ma guérison", a-t-elle poursuivi. "Mettons fin à la fonte, chérie", a ajouté amicalement Oprah Winfrey. Une belle leçon de courage et d’amitié.