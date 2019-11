Lady Gaga de retour sur grand écran

Avec son incroyable interprétation dans A Star Is Born, de et avec Bradley Cooper, Lady Gaga a montré qu’en plus de chanter, elle sait jouer. Normal donc que l’artiste soit de retour au cinéma. Comme l’a annoncé Variety, elle sera dans le prochain long-métrage réalisé par Ridley Scott, à qui l’on doit des films tels que Alien, Gladiator, Thelma et Louise, Blade Runner ou encore American Gangster.

Le projet devrait se baser sur le roman The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (La maison Gucci : une sensationnelle histoire de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité) de Sara Gay Forden, sorti en 2001. Le livre y racontait l’enquête sur Patrizia Reggiani qui a été condamnée pour avoir commandité l’assassinat de son ex-mari Maurizio Gucci (petit-fils du fondateur de la marque Gucci).

C’est Patrizia Reggiani que Lady Gaga va incarner. Un rôle de “veuve noire” donc pour la chanteuse qui aurait plaqué son ingénieur du son et serait de nouveau célibataire. Pour ceux et celles qui étaient trop jeunes à l’époque, sachez que Maurizio Gucci, l’héritier de la célèbre maison de couture italienne, avait quitté son épouse Patrizia Reggiani en 1985 pour une femme plus jeune. Il avait été retrouvé mort en 1995, assassiné par un tueur à gages.

Patrizia Reggiani avait alors été accusée d’avoir commandité le meurtre. Condamnée à 26 ans de prison, elle est finalement sortie de derrière les barreaux en 2016, après 17 ans enfermée, pour bonne conduite.