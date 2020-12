Laâyoune et Dakhla s ’ ouvrent aux étudiants gabonais

Dans le cadre de la dynamisation de sa coopération économique avec certains pays frères et amis, le Maroc offre de nouvelles opportunités de formation aux étudiants gabonais. En effet, Laâyoune et Dakhla accueilleront, à partir de l’année académique 2021-2022, des étudiants gabonais souhaitant poursuivre leurs études dans différents établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle dans ces deux villes. Dans une déclaration au site é l e c t r o n i q u e northafricapost.com, le consul général du Gabon à Laâyoune, Issha Lezin Boussougou, qui s’exprimait à l’occasion d’une réunion tenue par les diplomates accrédités à Laâyoune avec une délégation de la commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants, a rappelé que «son pays faisait partie des pays qui ont participé à la glorieuse Marche verte en 1975». Il a également réitéré le «soutien fort» du Gabon à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Maroc. Dans le domaine de l’éducation-formation, le Maroc demeure le premier partenaire du Gabon en matière d’attribution de bourses d’études. Le nombre de celles-ci dans l’enseignement supérieur public offert par le Maroc à travers l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), est passé de 60 en 2016 à 150 en 2020.