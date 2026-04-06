Laâyoune accueille la 5ᵉ étape de la Caravane des rencontres régionales

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra accueille la cinquième étape de la Caravane régionale du commerce extérieur, organisée par PORTNET, le Guichet unique national du commerce extérieur, en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Laâyoune-Sakia El Hamra et l’Agence nationale des ports, dans un contexte marqué par la montée en puissance des provinces du Sud en tant que hub économique stratégique.



L’événement se tient à la Délégation du ministère de la Culture, Place Oum Saad, au cœur de la ville de Laâyoune, réunissant un large éventail d’acteurs économiques et institutionnels.



Cette initiative s’inscrit dans un contexte de développement accéléré des provinces du Sud du Royaume, conformément aux Hautes Orientations Royales visant à faire de ces régions un pôle économique intégré et une plateforme stratégique ouverte sur l’Afrique.

Grâce à sa position géographique, Laâyoune s’impose progressivement comme un point de connexion clé entre le nord du Royaume, son Sud et les marchés africains.



La région bénéficie en effet de plusieurs projets structurants, notamment l’axe routier Tiznit-Dakhla, les liaisons avec les îles Canaries, ainsi que le développement de la zone industrielle et logistique d’El Marsa.

A cela s’ajoute une forte activité dans le secteur de la pêche, représentant près de 30% de la production nationale.



Lors de cette étape, l’accent a été mis sur le rôle de la digitalisation dans le développement du commerce extérieur. La plateforme PORTNET a été présentée comme un levier central pour simplifier les procédures, améliorer la compétitivité des opérateurs et faciliter l’intégration des entreprises locales dans les chaînes de valeur internationales.



Les discussions ont également porté sur plusieurs enjeux majeurs, dont le développement de l’économie bleue, les opportunités offertes par les énergies renouvelables, ainsi que le potentiel industriel et logistique de la région. Le renforcement des liens avec les îles Canaries a également été évoqué comme un axe stratégique d’ouverture sur les marchés européens.



Cet événement réunit des entreprises d’import-export, des opérateurs du secteur de la pêche, des investisseurs, ainsi que des représentants d’institutions clés telles que les Douanes, le Centre régional d’investissement et l’Agence nationale des ports.



A travers cette caravane, PORTNET entend accompagner la transformation digitale du commerce extérieur marocain, tout en contribuant à renforcer l’attractivité des régions et leur intégration dans les échanges internationaux.