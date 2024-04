Laâyoune: Stagnation de l'IPC en février

L'indice des prix à la consommation (IPC) de la ville de Laâyoune a connu, au cours du mois de février 2024, une stagnation par rapport au mois précédent.



Ainsi, l'indice alimentaire n’a pas changé, alors que l'indice non alimentaire a augmenté de 0,6 %, selon une note de la Direction régionale du Haut-commissariat au Plan (HCP) à Laâyoune-Sakia Al Hamra.



Par rapport au même mois de l'année précédente, l’indice des prix à la consommation pour la ville de Laâyoune a augmenté de 3,2% au cours du mois de février 2024.



Cette augmentation résulte d'une hausse des prix des produits alimentaires de 5,8% et des prix des produits non-alimentaires de 1,3 %, précise la même source.



La variation en pourcentage pour les articles non alimentaires variait d'une diminution de -1,3 % pour "Loisirs et culture" à une augmentation de 7,2 % pour le "Restaurants et hôtels".



Au niveau national, l'IPC a connu, au cours du mois de février 2024, une baisse de 0,3% par rapport au mois précédent.



Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al-Hoceima avec 0,8%, à Beni-Mellal avec 0,7%, à Errachidia avec 0,6%, à Safi avec 0,4%, à Casablanca, Fès, Kénitra, Marrakech, Rabat, Meknès et Dakhla avec 0,3% et à Agadir avec 0,2%.



L'IPC est l’instrument de mesure de l’inflation. Il contribue au suivi et à l’analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l’indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.