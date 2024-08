Laâyoune: Foire d'artisanat et de produits de l’Économie sociale et solidaire

Plus de 60 exposants participent à la foire d’artisanat et de produits de l’Économie sociale et solidaire (ESS) qui se tient à la commune de Foum El Oued, relevant de la province de Laâyoune, sous le signe "L’artisanat, un levier de développement rural".



Initiée par la Chambre d’artisanat de Laâyoune-Sakia El Hamra, à l'occasion du 25ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, cette foire organisée du 26 juillet au 1er août, a pour objectif de valoriser et promouvoir les produits de l'économie sociale et solidaire au niveau la province et de renforcer les capacités des acteurs locaux, à travers l'encouragement de la commercialisation des produits des coopératives.



Cette manifestation, dont le coup d'envoi a été donné par le wali de la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, et des élus, se veut également une plateforme idoine pour les coopératives, dans la perspective d'accroître leurs capacités de marketing et de renforcer leur contribution au développement socio-économique.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre d’artisanat de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mustapha Benlimam, a souligné que cette manifestation économique a rassemblé des exposants représentant les coopératives et les artisans de la province de Laâyoune, notant que cet évènement se veut un espace dédié à la valorisation et à la commercialisation des produits locaux.



Elle constitue, a-t-il poursuivi, une plateforme d’échange des expériences et expertises entre les coopératives et une opportunité pour les artisans de commercialiser leurs produits et d’améliorer leurs revenus.



Pour sa part, le délégué régional de l'Office du développement de la coopération (ODCO), Abdelghani Akchate, a indiqué que les coopératives constituent un pilier pour promouvoir les composantes de l'économie sociale et solidaire pour un développement local durable.



M. Akchate a aussi noté que cette manifestation est marquée par l’organisation d’une série de sessions de formation pour assurer la formation, booster les actions des coopératives et améliorer la commercialisation de leurs produits.



Cette foire est organisée en partenariat avec la commune de Foum El Oued, et en coordination avec la Direction régionale de l'Artisanat et de l'Economie sociale et Solidaire et l'Association provinciale de l'économie sociale et solidaire de Laâyoune.



Les divers stands donnent à voir plusieurs métiers d’artisanat, dont la maroquinerie, le tissage, la tapisserie, la bijouterie en argent, la vannerie, la décoration et la couture traditionnelle, outre des produits de terroir, notamment les huiles essentielles, produits cosmétiques et gadgets originaux et décoratifs.