Laâyoune: Baisse de 0,3 % de l’IPC en décembre dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville de Laâyoune a connu, au cours du mois de décembre dernier, une baisse de 0,3 % par rapport au mois précédent, en passant de 119,5 à 119,2.



Cette diminution résulte d'une baisse conjointe de l'indice alimentaire de 0,5% et de l'indice non alimentaire de 0,1%, selon une note de la Direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) à Laâyoune-Sakia Al Hamra.



Ainsi, rapporte la MAP, l’indice de la division "Produits alimentaires et des boissons non alcoolisées" a régressé de 0,5% entre novembre et décembre 2023, note la même source, précisant que cette baisse concerne notamment les prix des "Poisson et fruits de mer" de -5,3%, des "Légumes" de -3 %, des "Fruits" de 1,4% et des "Café, thé et cacao" de 1,2 % .



Il s’agit également d’une régression des prix des "Pain et céréales" et des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes" de 0,2% et des prix des "Viandes" de 0,1%, contre une augmentation des prix des "Huiles et graisses" de 2,8%, des prix des "Lait, fromages et œufs" de 1,2%, et enfin des prix des "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,2%.



Comparé au même mois de l’année précédente, l’IPC annuel des prix à la consommation pour la ville de Laâyoune a augmenté de 5,4% au cours du mois de décembre 2023.



Cette augmentation résulte d'une hausse des prix des produits alimentaires de 9,8% et des prix des produits non-alimentaires de 1,9%. La variation en pourcentage pour les articles non alimentaires variait d'une baisse de 1,1% pour "Loisirs et culture" à une augmentation de 7% pour "Restaurants et hôtels".



L'IPC est l’instrument de mesure de l’inflation. Il contribue au suivi et à l’analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l’indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.