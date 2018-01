La voix de Renaud abhorrée par son frère jumeau

Depuis son retour sur scène en octobre 2016, Renaud peut compter sur le soutien de son frère jumeau, David Séchan. Celui-ci a d’ailleurs consacré un livre sur la tournée de sa rédemption, le Phénix Tour. S’il l’a toujours épaulé, il n’est pourtant pas très tendre quand il s’agit d’évoquer la voix du chanteur.

Dans un entretien au Midi Libre, David Séchan a dévoilé les coulisses de la grande tournée de Renaud, qui s’est déroulée sous haute surveillance avec interdiction de tout alcool afin d’éviter une rechute de l’artiste. Mais après des années d’excès, sa voix a subi quelques changements. «Sur scène, quand il commençait à chanter, la magie revenait. Au départ, il y avait souvent un grand silence dans la salle devant sa voix très abîmée. Mais avec l’aide de ses musiciens, et son grand professionnalisme, il arrivait à retourner totalement les choses», a expliqué David Séchan, qui a également fait une surprenante confession : il déteste la voix de son frère ! «Il faut avouer qu’il ne la soigne absolument pas. C’est un fainéant, Renaud. Il n’a jamais fait gaffe à sa voix, a-t-il confié. Personnellement, sa voix m’a toujours énervé. J’ai toujours pensé qu’il chantait mal et qu’il ne faisait aucun effort».

Que les fans de l’interprète de Toujours debout se rassurent, David Séchan adore quand même le répertoire de son frangin. «Je suis comme son public, je suis séduit par ses chansons. On n’est pas obligé d’aimer tout Renaud, mais on est obligé d’aimer Renaud. Sa force, c’est sa capacité d’émotions», a assuré David Séchan.