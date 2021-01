La visite d' une délégation US au Sahara marocain illustre la profondeur des relations bilatérales

La visite au Sahara marocain d'une délégation américaine de haut niveau est une nouvelle illustration de la profondeur des relations entre le Maroc et les Etats-Unis, a affirmé le président de la communauté juive marocaine de Toronto, Simon Keslassy. Effectuée un mois après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Royaume sur son Sahara, la visite de cette délégation conduite par le soussecrétaire d'Etat en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker, est "la meilleure réponse aux ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc", a déclaré Simon Keslassy à la MAP.



Il a à cet égard mis l'accent sur les liens profonds d'amitié unissant le Royaume et les Etats-Unis, une relation qui s'est développée au fil des ans, quelle que soit la tendance politique du locataire de la Maison Blanche. La visite de la délégation américaine a été couronnée par la signature d'accords de coopération dans plusieurs secteurs qui profiteront aux deux pays et contribueront au développement économique de la région, a en outre relevé Simon Keslassy. L’ouverture prévue d’un consulat américain à Dakhla, a-t-il affirmé, témoigne de l’engagement américain à mettre fin au conflit artificiel de longue date autour du Sahara marocain.