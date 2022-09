La ville de Chichaoua a vibré aux rythmes de la 14ème édition de son festival national

La ville de Chichaoua a vibré aux rythmes de la quatorzième édition de son festival national, un évènement éclectique destiné à promouvoir et à célébrer, comme il se doit, un patrimoine matériel et immatériel local des plus riches et emblématiques à l'échelle nationale.



Initié sous le thème "Chichaoua : mémoire et diversité, ouverture et continuité", par le Forum de Chichaoua pour la culture et les arts, en partenariat avec le Conseil communal de la ville, ce festival a été un moment de "retrouvailles" et d'échange entre le public et ses stars préférées tant attendu notamment, après plus de deux ans de rupture en raison des répercussions négatives de la crise pandémique de la Covid-19.



Bénéficiant également du concours du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, du ministère de l'Intérieur, du Conseil de la région de Marrakech-Safi ainsi que du conseil provincial, cet événement riche en rythmes et sonorités a été conçu de manière à permettre aux festivaliers de renouer avec leurs arts et musiques préférés, avec un focus sur tout un patrimoine singulier qui mérite d'être valorisé et connu du grand public.



En d'autres termes, il s'agit de promouvoir davantage et faire connaître le patrimoine matériel et immatériel de cette partie du territoire national, tout en s'ouvrant sur le legs culturel et artistique d'autres régions du Royaume, via une programmation riche et variée concoctée pour cette édition, avec comme finalité de célébrer différents styles musicaux, de quoi satisfaire tous les goûts.



De l'avis des organisateurs, l'événement s'insère dans le sillage de la mise en oeuvre des contenus de la Constitution, ceux destinés à mettre en valeur toute cette richesse et cette diversité des caractéristiques et des affluents culturels et historiques de l'identité nationale unie et séculaire, ainsi que de la continuité de la nation marocaine et sa souveraineté nationale combien ancrée et constante.



L'organisation de ce festival, poursuivent-ils, cadre parfaitement avec le souci majeur d'une adhésion collective pour la concrétisation dans les faits, des recommandations du nouveau modèle de Développement (NMD), notamment celles soulignant l'impératif de la préservation du patrimoine national et de la promotion et la mise en relief de la mémoire collective, en partant des festivals et d'autres formes d'expression cultuelle et artistique, de la codification, ainsi que de la collecte du patrimoine, sa préservation et sa promotion.



"Il s'agit aussi d'insuffler une dynamique nouvelle à cet effort de conscientisation collective menée au niveau de Chichaoua (le territoire, l'homme, l'histoire....), celle mettant en avant la richesse et la diversité culturelles du patrimoine matériel et immatériel, partant aussi des rôles majeurs que jouent la culture et l'art comme leviers multidimensionnels des liens sociaux solides qui existent entre les composantes de la ville et ce, dans l'optique de parvenir à son rayonnement sur les plans local, régional et national", expliquent les organisateurs.



Pour ce faire, les initiateurs de ce rendez-vous annuel incontournable, ont élaboré un programme des plus alléchants, avec comme démarche de faire appel à l'ensemble des moyens destinés à promouvoir le patrimoine local, entre autres, des spectacles de fantasia, avec la participation de troupes de la province et d'autres régions du Maroc, et des troupes folkloriques locales, entre autres, "Ahouach", "Houmada", "Tisskiouine", "Lahrarcha", "Al Ghita", etc.



Les festivaliers avaient aussi rendez-vous avec des soirées musicales animées par des icônes de la musique marocaine "populaire", "hassanie", "amazighe", et celle de jeunes, à l'instar de "Oualid Errahmani", "Zahira Rbatiya", "Saïda Charaf", "Badr Amir", le groupe "Oudadden", et "Said Senhaji".



Au menu figurait également une large campagne de dons de sang et ce, dans le cadre des efforts menés par le Forum de Chichaoua pour la culture et les arts en vue de vulgariser et promouvoir les valeurs de solidarité et d'entraide, outre un tournoi en Pétanque destiné à encourager la pratique de cette discipline sportive.