La vie reprend son cours normal dans plusieurs régions

Quelques jours après le séisme ayant frappé la province d'Al Haouz et les zones environnantes, la vie commence à reprendre son cours normal dans plusieurs régions touchées.



A Asni, ce village proche de l'épicentre du séisme, le souk hebdomadaire de samedi bat son plein avec un grand afflux des locaux ainsi que des villageois qui se sont déplacés depuis les villages avoisinants pour s'approvisionner en denrées nécessaires, subvenir aux besoins de la semaine et rencontrer famille et amis.



Le souk hebdomadaire demeure l’espace privilégié de la rencontre, de l’échange et du partage d’informations pour les habitants surtout en ces temps difficiles. A Asni, cafés et restaurants ont ouvert dès les premières heures de la journée pour accueillir la population locale, les visiteurs et les commerçants.



"Après le choc, l’effroi et l’angoisse causés par le séisme, la vie commence à reprendre son cours normal. Les gens ont commencé à oublier cette catastrophe naturelle et à surmonter les séquelles engendrées par le séisme", a confié à la MAP Ahmed Bouhlal, un habitant de Douar Laarab, touché par le séisme.



"Nous tenons à remercier Sa Majesté le Roi qui a donné Ses Hautes Instructions Royales pour la prise en charge des victimes", a-t-il dit.



Fruits, légumes, viandes, vêtements, meubles, gadgets, accessoires artisanaux…, le souk hebdomadaire d’Asni a attiré des masses venues notamment pour s’approvisionner et vendre leurs productions ou du bétail.



La dynamique constatée à Asni, comme dans d’autres zones et villages situés dans le périmètre du séisme, est le fruit de la mobilisation exemplaire et continue, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de tous les intervenants, notamment les autorités locales, les Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, la Protection civile, la Direction générale de la sûreté nationale, les Forces auxiliaires, la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le Croissant-Rouge Marocain et bien d’autres.



"Le moral va de mieux en mieux. Nous avons commencé à nous remettre des effets du séisme", a pour sa part souligné Anissa El Allaoui, habitante d’Asni.



Elle a également exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure la population touchée par le séisme et Ses Hautes Instructions en vue de mobiliser l’ensemble des moyens nécessaires en vue d'apporter soutien et réconfort aux sinistrés.