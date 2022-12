"La vie me va bien " dans les salles de cinéma, à partir du 21 décembre

Le film "La vie me va bien", réalisé par le Franco-Marocain Al Hadi Ulad Mohand, produit par Karim Debbagh et distribué par Asma Graimiche, sera projeté dans les salles de cinéma du Royaume à partir du 21 décembre.



A cet égard, le réalisateur du film Al Hadi Ulad Mohand a souligné que cette œuvre cinématographique, mettant en vedette l'actrice maroco-belge Lubna Azabal et la star algérienne Samir Guesmi, est basé sur une histoire vraie qu'il a vécue avec ses parents, à travers laquelle il met en lumière la maladie d'Alzheimer, ses causes ainsi que ses répercussions sur la vie du patient et de sa famille.



Le film remonte au milieu des années 90 dans une petite ville du nord du Maroc, où "Fouad", le seul salarié du bureau de la Poste, a contracté une maladie neurologique qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille. Il en résulta une série de situations humaines douloureuses et parfois drôles.



Dans ces circonstances, une nouvelle histoire s'agite entre Fouad, sa femme Ghita et leurs enfants, où l'amour, l’entraide et le partage animent la maison, jusqu’au moment où le père se meurt, où les membres de la famille se découvrent au fil du temps et où le désir de vivre devient inextinguible.



A noter que la première mondiale de ce film a eu lieu dans le cadre du Black Nights Film Festival de Tallinn, en Estonie. Il a été projeté pour la première fois dans le monde arabe au Red Sea International Film Festival, au Festival du film arabe de Malmö en Suède, au Festival international du film d'Amman et au Festival de Goa en Inde.



De plus, le film a participé à plus de cinquante festivals internationaux et a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux, dont le Prix de la Semaine de la critique lors de l’édition 2022 du Festival de Carthage, le Prix de la première œuvre au Festival national de Tanger 2022, le Grand Prix du Festival de cinéma de Nice et le Prix du public au Festival de Split en Croatie, et les Prix de la meilleure actrice et du public lors du Festival de Rotterdam.

"La vie me va bien" a également été acclamé par la critique dans divers médias étrangers.