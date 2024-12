La troupe hongroise "Bihari János Folk Dance Ensemble" illumine le Théâtre national Mohammed V

Forum



L'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca et l’association Atelier Athar Art organisent, du 19 au 28 courant, la première édition du Forum de la sculpture et de la céramique.

L’événement, organisé avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture, en partenariat avec la Commune urbaine de Casablanca, a choisi d’honorer la mémoire de Hassan Slaoui (1946-2024), grand créateur marocain, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Hassan Slaoui fut un artiste d’une habilité exceptionnelle à faire des matériaux artisanaux une source d'inspiration et une alternative créative aux supports du modèle occidental, notamment la toile et le papier.

À l’occasion de ce forum, plusieurs invités d’honneur marocains et étrangers du monde de la sculpture et de la céramique seront célébrés, tout comme des personnalités qui ont contribué au parcours esthétique et pédagogique de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca.

Selon la même source, ce forum vise à réhabiliter les arts de la sculpture et de la céramique, en organisant une exposition collective d'artistes marocains et étrangers (38 participants). Une conférence spécialisée sur le thème "Sculpture et céramique dans l’art plastique arabe : Expériences et parcours" viendra éclairer cette exposition. Il s’agit d’examiner le parcours et la spécificité de la création sculpturale et céramique au niveau arabe à travers le rapprochement des expériences des artistes arabes qui ont contribué à l'émergence de la sculpture et de la céramique de leur forme traditionnelle à la forme contemporaine, avec la participation de chercheurs et de critiques du Maroc et de Tunisie.

En outre, sera organisé un atelier artistique sur la sculpture et la céramique au profit des étudiants de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca.