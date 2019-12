La troupe Funtasia présente “Rass F Rass” à New Delhi

La troupe théâtrale "Funtasia" a interprété, dimanche à New Delhi, sa pièce à succès "Rass F Rass", livrant un spectacle de haute facture au niveau de l'interprétation, de la musique et de la mobilité sur scène. Dans une salle archicomble au Centre socio-culturel Bal Bhavan, les jeunes acteurs, à la faveur de leur professionnalisme avéré, ont su présenter aux spectateurs un travail de haut niveau qui répond à toutes les exigences de l’œuvre théâtrale et de créativité artistique, le tout dans un accent anglais absolument parfait.

La pièce, présentée dans le cadre du 16ème Festival international Ryan des enfants (13-17 décembre), jette la lumière sur la souffrance de deux jumeaux siamois, interprétés par Mohamed Elaam et Hajar Rghini El Idrissi, avec la participation de Houda El Khider qui ont, une heure durant, partagé avec l’assistance leur vie au quotidien imprégnée de sentiments de joie et de déception, d'échec et de succès, de colère et d'allégresse.

La troupe Funtasia qui représente l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Casablanca, a latéralement conquis le public qui a hautement apprécié l’interprétation réussie de Hajar Idrissi d’une chanson en hindi.

Aux yeux du metteur en scène de "Rass f Rass", Anouar Hassany, la troupe, qui signe ainsi sa 4e participation en Inde, a vu le jour en 2010 et œuvre depuis à impliquer les étudiants dans l’action culturelle en offrant des cours axés notamment sur les techniques d’interprétation théâtrale. "Les personnages se sont entraînés pendant trois mois pour donner naissance à cette œuvre que nous présentons en langues arabe et anglais et qui aborde la souffrance qu’éprouve au quotidien les jumeaux siamois", a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.

La troupe avait remporté plusieurs prix dans des festivals internationaux notamment en Belgique, Egypte, France, Bahreïn, Canada ou encore en Russie, a rappelé M. Hassany, notant que la troupe travaille actuellement sur deux œuvres théâtrales, à savoir Raya et Sakina et 6x6.