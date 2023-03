La transformation digitale, un important outil pour parvenir à la mobilité durable et développer l’industrie ferroviaire

Les participants à une table ronde organisée dans le cadre de la 11ème édition du Congrès mondial de l'Union internationale des chemins de fer (UIC) sur la grande vitesse, ont souligné, mercredi à Marrakech, que la transformation digitale représente un important outil pour parvenir à la mobilité durable et développer l’industrie ferroviaire.



Les intervenants à cette rencontre organisée sous le thème "La bonne vitesse environnementale : La ligne à grande vitesse, un outil de mobilité durable", ont indiqué que la réussite de cette transformation reste tributaire de la capacité à relever l’enjeu de la transition numérique sans omettre les dimensions écologiques liées à la mobilité verte sans carbones et durable, qui caractérisent l’industrie ferroviaire à l’heure actuelle, rapporte la MAP.



Pour le vice-président de la société "Aviation & Rail BU", Xiang Xi, les smart cities (villes intelligentes), en tant qu’espaces multidimensionnels et multifonctionnels, sont fondées sur les infrastructures ultramodernes, à l’instar des trains à grande vitesse et le métro, mettant en relief les répercussions positives de l’utilisation des énergies propres dans le domaine du transport, notamment le transport ferroviaire.



Dans ce cadre, il a mis l’accent sur le rôle des banques multilatérales de développement (BMD), et leur contribution dans l'agenda mondial pour le climat et la mise en œuvre des conventions internationales à travers le financement vert, assurant que les LGV seront l’avenir du système ferroviaire.



De son côté, le directeur général de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), Said Mouline, a mis en exergue la stratégie énergétique nationale visant à porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à plus de 52% à l’horizon 2030, relevant que le Maroc avance avec sérénité dans sa transition énergétique sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Tout en rappelant que le Royaume a adopté des politiques et stratégies ambitieuses visant à consacrer les fondements du développement durable, et la promotion de la transition énergétique et le soutien des technologies propres, dans le cadre du renforcement de la contribution effective du Maroc dans les efforts internationaux dans ce domaine, conformément à ses engagements internationaux, M. Mouline a évoqué le cas des stations d’énergies éoliennes, notamment dans les provinces du Sud du Royaume.



Le Maroc est devenu une destination en matière de décarbonation, a-t-il affirmé, faisant savoir que la production de l'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables "l’électricité verte" est en nette évolution au niveau mondial.

Le système ferroviaire, à l’instar du secteur de l’aviation, est en mesure de produire des composantes décarbonées, a-t-il insisté.



Grâce aussi à l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, le Maroc est sur la bonne voie pour faire de l’hydrogène vert une alternative aux énergies fossiles dans plusieurs secteurs, tels que le transport, a-t-il expliqué, notant que le Royaume ne cesse de conforter son positionnement dans le domaine du transport ferroviaire au niveau continental et mondial.



Et de conclure que l’électricité renouvelable représente une composante essentielle dans les modèles économiques bien pensés, citant dans ce sens les stations d’épuration des eaux qui représentent une source importante pour la mobilisation des ressources en eau.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 11ème édition du Congrès mondial de l'Union internationale des chemins de fer (UIC) sur la grande vitesse connaît la participation de représentants d’organisations ferroviaires internationales, de responsables gouvernementaux, de dirigeants d’entreprises ferroviaires, d'experts, de gestionnaires spécialisés dans le rail grande vitesse, de chercheurs, et d’industriels du ferroviaire.



Organisé sous l’égide de l’UIC et de l’Office national des chemins de fer (ONCF), le Congrès Mondial de l'UIC sur la grande vitesse représente le meilleur cadre pour maximiser la valeur ajoutée des chemins de fer pour la collectivité et pour partager les dernières avancées technologiques.