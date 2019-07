La suite de “Spider-Man” s'accroche en haut du box-office

L'homme-araignée a régné sur le box-office nord-américain ce week-end grâce au succès du film "Spider-Man: Far From Home", selon les premières estimations publiées dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. La suite de "Spider-Man: Homecoming", réalisée par Jon Watts et avec Tom Holland sous le masque de l'homme-araignée, a généré 93,6 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Profitant du jour férié du 4 juillet aux Etats-Unis, ce nouveau film Marvel est sorti mardi soir et a déjà engrangé un total de 185,1 millions de dollars de recettes.

Le film reprend l'histoire de Spider-Man après la tragique conclusion d'"Avengers: Endgame". Peter Parker, l'héroïque adolescent qui se cache sous le masque de l'homme-araignée, attend impatiemment de partir en séjour touristique en Europe avec son lycée, tout en ruminant son coup de foudre pour une fille de sa classe.

Il devance la dernière production de Pixar, "Toy Story 4", en tête la semaine dernière, avec 34,3 millions de dollars (306,6 en trois semaines). Le podium est complété par "Yesterday", comédie uchronique de Danny Boyle dans laquelle un musicien interprété par Himesh Patel se réveille dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé et où il est le seul à se souvenir de leur musique (10,8 millions, 36,9 en trois semaines).

La quatrième place du box-office est occupée par le film d'horreur "Annabelle: La Maison du mal", le septième de l'univers "Conjuring" avec ses 9,8 millions de dollars (50 millions en deux semaines). Le Top 5 est complété par "Aladdin", avec Will Smith dans le rôle du génie, avec 7,6 millions de recettes (320,8 en sept semaines).