La star de Bollywood Salman Khan libérée sous caution

La star de Bollywood Salman Khan, condamnée jeudi dernier à cinq ans de prison pour avoir illégalement abattu des animaux protégés il y a vingt ans, a été libérée sous caution. L'acteur de 52 ans, l'un des mieux payés au monde, a quitté en voiture la prison de Jodhpur (Rajasthan, ouest), où il a passé deux jours après sa condamnation jeudi. Des centaines de fans l'attendaient à sa sortie et ont tenté de s'agripper aux côtés de son 4X4, suivi par des dizaines de motos jusqu'à l'aéroport de Jodhpur où l'attendait un jet privé.

Devant son luxueux domicile à Bombay, une foule de fans a célébré sa libération en dansant sur des chansons extraites de ses films. Un de ses avocats, Mahesh Bora, a indiqué à la presse qu'une caution équivalente à 770 euros avait été exigée pour la libération de l'acteur, qui avait été écroué sitôt sa condamnation prononcée par un tribunal du Rajasthan. Ses avocats avaient immédiatement annoncé qu'ils feraient appel, ce qui suspend l'exécution de la peine et permet une libération conditionnelle.

Salman Khan, qui avait plaidé non coupable dans ce procès, avait déjà à plusieurs reprises eu maille à partir avec la justice de son pays. En 2015, il avait obtenu en appel un retentissant acquittement dans la mort d'un sans-abri en 2002 à Bombay, qu'il était accusé d'avoir écrasé avec sa voiture avant de prendre la fuite. Une procédure pour contester cette décision est actuellement examinée à la Cour suprême. Il avait aussi été poursuivi pour avoir illégalement tué des gazelles protégées, mais avait été relaxé en appel.