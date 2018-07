La star américaine du hip-hop Cardi B donne naissance à une fille

L'artiste américaine Cardi B, rapidement devenue l'une des femmes les plus influentes de l'univers du hip-hop, a annoncé mercredi la naissance de sa fille Kulture Kiari Cephus. Sur Instagram, la rappeuse a posté une photo d'elle enceinte, nue et tatouée dans une pièce remplie de fleurs, avec en légende le nom de sa fille accompagné de sa date de naissance, le 10 juillet 2018. La New Yorkaise de 25 ans avait précédemment révélé le sexe du bébé qu'elle allait avoir avec le rappeur Offset, l'un des trois membres du groupe Migos. C'est son premier enfant et le quatrième pour Offset, qui a trois autres enfants de relations précédentes.

Le nom du bébé, Kulture Kiari Cephus, est un clin d'oeil à son père, né Kiari Kendrell Cephus. "Culture" et "Culture II" sont les noms d'albums de son groupe de hip-hop. Cardi B a acquis une grande notoriété dans l'univers musical américain depuis le succès de sa chanson "Bodak Yellow", sortie l'année dernière, qui fait écho à son ancienne vie de strip-teaseuse pour parvenir à joindre les deux bouts.

Née dans le quartier du Bronx, Belcalis Almanzar --de son vrai nom-- s'est à nouveau hissée récemment en tête du classement américain des singles avec son morceau "I like it". Elle a d'abord gardé sa grossesse secrète avant de chanter en avril dans l'émission "Saturday Night Live" en portant une robe blanche laissant paraître son ventre de femme enceinte.

La chanteuse américaine a aussi récemment confirmé qu'elle s'était mariée secrètement avec Offset. Cardi B, dont le premier album s'intitule "Invasion of Privacy" (Violation de la vie privée) avait fait part de son agacement au moment de la diffusion de la nouvelle, lâchant: "Au moins vous pourrez arrêter de dire que j'ai eu un bébé hors mariage".