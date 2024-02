La solide coopération maroco-américaine en matière d’éducation célébrée à Washington

La solide coopération en matière d’éducation et d’échanges culturels, un des maillons forts du partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, a été célébrée jeudi à l'occasion d'une cérémonie organisée à l’ambassade du Maroc à Washington en hommage à l'excellence académique des lauréats marocains et américains du Programme Fulbright Maroc 2024.



En présence d’une soixantaine de boursiers ainsi que de responsables du Département d’Etat et de la Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels (MACECE), l’ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a souligné l’importance des échanges académiques et culturels entre les deux pays qui revêtent, selon lui, une importance cruciale pour la promotion des valeurs de paix, d’ouverture et de tolérance du Maroc qui «vit un moment exceptionnel dans sa démarche lucide vers la modernité et le respect de toutes les diversités».



"La priorité accordée à l'éducation s'inscrit dans le cadre de la vision ambitieuse et audacieuse de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, telle que déclinée dans le nouveau modèle de développement qui consacre une importance cruciale à l’éducation, à l’épanouissement et au renforcement des capacités des jeunes, femmes et hommes, du Maroc qui a faitsienne cette dynamique vertueuse et prometteuse qui fait la force de notre pays", a précisé l’ambassadeur.



M. Amrani a, à cet égard, mis en avant l’importance des échanges académiques et culturels entre le Royaume et les EtatsUnis, notant que ces échanges permettent de construire des ponts de compréhension et favorisent la paix et la prospérité ainsi que l’autonomisation de la prochaine génération de leaders pour relever les défis complexes du monde d’aujourd’hui.



"Le Maroc et les Etats-Unis partagent une longue histoire de relations diplomatiques et d'échanges culturels. C'est grâce à ces échanges que nous avons l'occasion d'approfondir notre compréhension mutuelle des cultures, des traditions et des points de vue des deux pays", a noté le diplomate.



Dans ce sens, il a rappelé qu’au cours des quatre dernières décennies, le programme Fulbright a "joué un rôle déterminant dans la construction de ponts entre nos pays, favorisant le respect mutuel et contribuant à cultiver des amitiés durables".



Abondant dans le même sens, la directrice exécutive du programme Fulbright Maroc, Rebecca Geffner, a souligné le rôle significatif des lauréats du programme en tant qu'acteurs à part entière dans la promotion de la compréhension mutuelle entre le Maroc et les États-Unis.



"Depuis 1982, la MACECE promeut activement l'amitié vitale entre les EtatsUnis et le Maroc à travers des échanges éducatifs et culturels," a-t-elle dit, ajoutant que la MACECE a bâti, depuis sa création, une communauté de plus de 4.000 anciens étudiants marocains et américains.



La Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels œuvre à promouvoir les relations d'amitié traditionnelle entre le Maroc et les États Unis en facilitant les échanges académiques et culturels entre les deux pays. En tant que principal organisme chargé de cette mission, elle jouit d'une autonomie financière, de gestion et d'administration.



La Commission est gérée par un conseil de commissaires binational et reçoit son financement principal des gouvernements marocain et américain.