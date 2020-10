La solidarité du Maroc avec les autres pays africains réitérée devant le Conseil exécutif de l'UA

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli, a mis en avant devant le Conseil exécutif de l’Union africaine les Hautes orientations de S.M le Roi Mohammed VI pour un élan de solidarité en Afrique. Mohcine Jazouli qui s’exprimait lors de la 37ème session du Conseil exécutif de l’Union africaine, tenue mardi par visioconférence, a affirmé que les pays africains devaient trouver des synergies entre leurs économies et développer des complémentarités car après le temps de l’urgence, venait le temps de la relance. Intervenant lors du débat au sujet de la pandémie de la Covid-19 en Afrique, le ministre délégué a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fidèle à son engagement africain permanent, avait donné ses Hautes instructions, au mois de juin dernier, pour l’acheminement d’aide médicale à plus de 20 pays africains. Le ministre délégué qui représente le Maroc à cette 37ème session, a relevé d’autre part que la Zone de libre échange continentale africaine est un projet fédérateur, générateur de croissance partagée et de codéveloppement inclusif. Dans cette perspective, «l’Union africaine doit jouer le rôle de catalyseur afin de renforcer la solidarité intra-africaine», a souligné le ministre délégué. Il a également tenu à souligner l’importance de la composante numérique et technologique pour le futur des économies africaines. Le ministre délégué a conclu que la pandémie commande davantage de concertation et de mutualisation des efforts autour des valeurs communes de solidarité et de partage en vue d’atteindre les aspirations de «l’Afrique que nous voulons».