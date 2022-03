La société civile s'apprête à célébrer, à Marrakech, la Journée internationale des droits de la Femme

Plusieurs associations, acteurs de la société civile et clubs de Marrakech s'apprêtent à célébrer la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, avec la programmation de plusieurs activités à caractère social et artistique. Placée sous le signe "Toutes pour Marrakech", cette manifestation culturelle vise à mettre en exergue les rôles pionniers joués par la femme marocaine, les acquis et les réalisations de la gent féminine dans plusieurs disciplines scientifiques et professionnelles comme en termes d’accès aux postes de prise de décision aux niveaux régional, national et international. Organisé par le Syndicat national des guides de tourisme au Maroc, en partenariat avec "Lions Club", "Soroptimist", "Rotary club", "Agora internationale" et "Profamille Maroc", cet événement vise aussi à sensibiliser sur la nécessité du renforcement de la place de la femme dans la société. Cette journée verra la participation de plusieurs femmes de toutes les catégories d’âge, classes sociales, et issues de tous les horizons et disciplines scientifiques. Le programme de ces activités comporte l’installation d’une porte parsemée de roses à la mythique Place de Jemaâ El Fna sous le slogan "Second chance for Marrakech", des halqas culturelles avec la participation d’écrivains, d’artistes et de musiciens en partant de ladite porte à destination du siège de l’arrondissement Médina, ainsi que des spectacles musicaux traduisant les valeurs de cohabitation et du vivre-ensemble qui caractérisent le Maroc. Au programme de cette matinée figurent aussi des témoignages ainsi que des déclarations de femmes représentant la société civile nationale et locale ainsi qu’un lâcher de colombes à la Place de Jemaâ El Fna symbole de paix, de tolérance et de cohabitation, en compagnie de la hadra soufie de la Zaouia Darkaouia. Célébrée sous le thème "L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable", la Journée internationale des femmes vise cette année à mettre en exergue le lien vital qui existe entre le genre, l'équité sociale et les changements climatiques.